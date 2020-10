Ulveboikott ga mindre penger til plast i havet

Flere ordførere har gjort det klart at de boikotter årets innsamlingsaksjon fordi WWF vil ha flere rovdyr i norsk natur, mens Moskenes i Lofoten hevder at WWF har jobbet hardt for å få stanset norsk hvalfangst. Ordføreren i Hattfjelldal er kritisk til at WWF jobber for skogvern, noe som gjør at skoindustrien i kommunen sliter med å skaffe nok trær.

Til sammen 23 kommuner har sagt de ikke klarer å støtte WWFs kamp mot plast i havet. Grunnen er at WWF har markert seg sterkt i rovdyrpolitikken, og er stadig i krangel med Senterpartiet.

Disse støtter ikke årets TV-aksjon Ekspandér faktaboks Innlandet: Os, Tynset, Alvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Lesja, Ringebu, Sør-Fron og Åsnes Trøndelag: Snåsa, Tydal, Meråker, Namsskogan, Høylandet og Grong Nordland: Moskenes, Grane, Hattfjelldal og Beiarn Troms og Finnmark: Bardu Viken: Hemsedal og Flå

15 av kommunene har ordfører fra Senterpartiet, fire fra Arbeiderpartiet, mens fire er fra diverse bygdelister.

I skrivende stund har kommunene gitt til sammen 1.343.000 kroner. Det utgjør kun 41 prosent av de 3.125.000 kronene de ga i fjor.

Tallene for i år kan selvsagt stige i dagene som kommer. De digitale bøssene er åpne til 1. november, mens selve aksjonen holder på til 20. desember.

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF ville samle inn, blant annet fordi årets innsamling foregikk digitalt. Totalt i år ble det samlet inn over 215 milloner kroner som ikke er langt unna fjorårets beløp på 240,5 millioner kroner.

Den eneste kommunen blant disse som har gitt mer i år enn i fjor er Moskenes. I fjor ga de litt over 46.000 kroner. Nå er de oppe i over 60.000.

Lesja kommune er en av kommunene som ikke ville støtte tv-aksjonen i år. Her ordfører Mariann Skotte (Sp). Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Namsskogan på jumboplass

Namsskogan er blant kommunene som har vedtatt at de ikke vil delta i årets TV-aksjon.

–Vi har oppfordret folk som ønsker å gi til å gjøre det. Så får det være opp til hver enkelt å vurdere. Men det sitter langt inne å støtte en organisasjon vi kan risikere å møte i retten i andre saker, sier ordfører Stian Brekkvassmo (Ap).

Kommunestyret har tilsynelatende flertallet i kommunen med seg. For tallenes tale er krystallklar. I skrivende stund hadde kommunen gitt 17,88 kroner per innbygger.

Det utgjør så langt 15074 kroner fra kommunen samlet. Til sammenligning ga kommunens innbyggere 110 539 kroner i fjor.

Stian Brekkvassmo (Ap) er ordfører i Namsskogan kommune i Trøndelag. Foto: Privat

– Hva synes du om givergleden i kommunen din?

– Normalt troner vi nærmest toppen blant kommunene i Trøndelag når det gjelder giverglede under TV-aksjonen. Men her i Namsskogan er rovdyrsituasjonen helt ekstrem. Ingen av oss ønsker plast i havet. Men her har nok de fleste undervurdert konfliktnivået når det gjelder rovdyra. Nok er nok, og nå må vi stå på barrikadene.

Ordføreren forteller om reinsdyrnæringen som frykter de må legge ned driften om få år fordi så ekstremt mange reinkalver blir tatt av rovdyr.

Bjørn, jerv, gaupe og ørn er et stort problem for dem med beitedyr i kommunen, med 65 prosent tap på reinkalver og over 30 prosent tap på sau, ifølge ordføreren.