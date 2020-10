215,6 millioner kroner samlet inn til TV-aksjonen så langt

Årets TV-aksjon går til WWF for å bekjempe plast i havet.

Ved 18-tiden søndag kveld var det registrert 45 millioner kroner til årets TV-aksjon. 5 timer senere var beløpet 215.693.315 kroner.

I gjennomsnitt har hver innbygger i Norge gitt i gjennomsnitt 40,34 kroner, ifølge landsstatistikken.

I fjor samlet TV-aksjonen inn 240,5 millioner kroner til Cares arbeid for kvinners rettigheter.

Topp 10 kommuner etter bidrag per innbygger:

Svalbard (397,27 kroner)

Utsira, Rogaland (294,58 kroner)

Træna, Nordland (202,82 kroner)

Lurøy, Nordland (193,14 kroner)

Bokn, Rogaland (191,24 kroner)

Rødøy, Nordland (168,23 kroner)

Bykle, Agder (143,95 kroner)

Eidfjord, Vestland (130,32 kroner)

Kvitsøy, Rogaland (113,55 kroner)

Flatanger, Trøndelag (105,81 kroner)

På siden til Giverstafett kan du sjekke bidraget fra din kommune.

Digital innsamling

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF ville samle inn.

Både fordi flere kommuner boikottet TV-aksjonen, fordi de er uenige med WWF-sitt syn på ulv.

Og fordi dette er første gangen TV-aksjonen er basert på digital pengeinnsamling.

Ingen bøssebærere har gått rundt og samlet inn penger i år. Dette på grunn av koronapandemien.

– Dette har vært et annerledes-år på alle måter. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt i kampen for å ta vare på havet og menneskene som er avhengige av det, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF

Barn er opptatt av plast i havet

Kampen mot plast er også viktig for regjeringen.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen donerer 50 millioner kroner til TV-aksjonen.

– Dette er en viktig sak som vi har jobbet mye med de siste årene, sa statsministeren da hun deltok i NRKs sending.

Solberg pekte på at engasjementet for saken er stort blant de yngre generasjonen i Norge.

– De fleste brevene jeg får fra barn, dreier seg om plast i havet, forteller hun.

Fuglerede i plast

Solberg delte et bilde på Twitter, fra Runde fuglefjell i Herøy som viser et fuglerede bygget av plast

– Det eksemplifiserer godt hvordan plast i havet ødelegger og dreper naturen. Det kan vi ikke akseptere», tvitrer Solberg.