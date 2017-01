Ulltveit-Moe om Barentshavet: – Et kjempestort tapsprosjekt

Investor og industrieier Jens Ulltveit-Moe er ikke i tvil om at global oppvarming er menneskeskapt, og mener mye av oljen som ikke er hentet opp av bakken, må bli liggende der.

Tror Barentshavet blir for dyrt

– Skal vi nå togradersmålet betyr det at veldig mye av oljen på kloden blir liggende igjen i bakken. Og hvilken olje det blir, avhenger av kostnaden, sier Ulltveit-Moe, og legger til:

– Den norske oljen som allerede er funnet, er billig å ta ut. Så den må vi ta ut. Den som er i Barentshavet blir veldig dyr, og den kommer ganske sent, så det tror jeg blir et kjempestort tapsprosjekt.

Han deltar i kveld på NHOs årsmiddag sammen med en rekke andre næringslivstopper i forbindelse med NHOs konferanse om det grønne skiftet.

– Føleriet kommer fra dem som benekter

Tidligere i dag uttalte den nye olje- og energiministeren, Terje Søviknes, at han synes den norske miljødebatten har vært preget av for mye føleri og forakt. Han er enig med Statoils konsernsjef Eldar Sætre og NHO-topp Kristin Skogen Lund, som i går sa til NRK at det er naivt å tro på en løsning uten at oljepumpene samtidig går for fullt.

– Ja. Det er rett og slett utopi, og jeg opplever at den politiske debatten i Norge har vært preget av mye føleri og forakt for norsk olje og gass. Nå må vi tilbake å se på hvilke muligheter og verdi som ligger i norsk olje og gass, sa Søviknes.

Føleriet olje- og energiministeren snakker om, kommer i så fall fra folk som benekter menneskeskapte klimaendringer, mener Jens Ulltveit-Moe.

– Jeg tror nesten ikke det finnes et område i samfunnet som er bedre dokumentert enn at det er global oppvarming og at det er menneskeskapt. Det er mye føleri i debatten, men det kommer fra dem som benekter det. De får meg til å tenke på dem som i 60-årene sa at sigarettrøyking var sunt, sier Ulltveit-Moe.