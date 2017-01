Oljeministeren: – Utopisk å tro at vi kan skru igjen oljekranene

(saken oppdateres)

– Det å snakke ned oljenæringen og sette den på utsiden av det grønne skiftet er ikke bærekraftig. Det ikke realistisk at vi kun skal kunne satse på nye næringer, sier Terje Søviknes (Frp), som nylig tok over som regjeringens oljeminister.

Han er enig med Statoils konsernsjef Eldar Sætre og NHO-topp Kristin Skogen Lund, som i går sa til NRK at det er naivt å tro på en løsning.uten at oljepumpene samtidig går for fullt.

– Det er ikke mulig å erstatte inntektsstrømmene fra olje- og gass på flere generasjoner, sier Søviknes.

– Er det utopi å tro på at det er mulig å skru igjen oljekranene?

– Ja. Det er rett og slett utopi, og jeg opplever at den politiske debatten i Norge har vært preget av mye føleri og forakt for norsk olje og gass. Nå må vi tilbake å se på hvilke muligheter og verdi som ligger i norsk olje og gass, sier Søviknes.

Zero-leder Marius Holm er ikke overraskende rykende uenig med oljeministeren, som mener debatten om oljenæringens fremtid og klimadebatten preges av manglende fakta og føleri.

– Maktapparatet jobber i høygir

– Det jobbes nå hardt i Norge for å etablere en fortelling om at norsk olje og gass vil overleve alt av endringer i grønn retning. Det er det som er naivt, sier Holm.

Han kjøper ikke argumentene om at verden trenger hver eneste dråpe norsk olje som kan produseres.

– Man gjentar daglig at verden skal bruke olje og gass i mange tiår til, også dersom Paris-målene nås, i mange tiår til. Men det er fysisk helt umulig. Tallene går overhodet ikke opp, sier han.

– Hele det norske maktapparatet gjentar nå disse setningene hver eneste dag i håp om at folk skal begynne å tro på dem, sier Holm.

– Fokuset synes å være på hvor ren produksjon Norge har av olje og gass. Men er det ikke slik at 95 prosent av utslippene kommer når den brennes?

– Utslippene fra produksjonen betyr mye på det norske utslippsregnskapet, men det utgjør veldig lite sammenlignet med å brenne den oljen vi selger. Når vi ser på totalen er vi bare en prosent bedre enn verdensgjennomsnittet, sier Holm.