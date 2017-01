– Vi er mest kjent for olje og gass, fjord og fjell. Men jeg håper vi kan bli vel så kjent for grønn teknologi, sier Solberg.

Hun sier hun er inspirert av det danske initiativet «State of Green», som ble lansert i 2009. Nå ber hun Innovasjon Norge om å få til et lignende offentlig-privat samarbeid i Norge.

– Jeg vil invitere næringslivet til å bli med på utformingen av ordningen sammen med Innovasjon Norge, og på sikt til å bli med på å finansiere den, sier Solberg.

Vil endre Norge

Solberg møter i dag næringslivstopper på NHOs årskonferanse. I sitt innlegg sa hun at Parisavtalen vil endre Norge, og at norsk næringsliv må forberede seg på strengere klimapolitikk i tiden som kommer.

– Norge som nasjon kan ikke framover lene oss like mye på oljeaktiviteten som vi har gjort i årene vi har bak oss. Da må vi alle sammen lene oss litt mer framover, sier Solberg.

– Dette kommer til å bli tøft. Det kommer til å kreve store endringer, for mange av de billige løsningene har vi allerede innført, sier hun.

«Made in Norway»

NHO har samlet næringslivstopper til Oslo Spektrum for å diskutere det grønne skiftet under fanen «Made in Norway».

Ifølge statsministeren må norsk næringsliv framover være grønt, smart og nyskapende for å klare seg etter oljen.

– Grønt fordi vi må ha konkurransekraft. Smart fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er nødvendig hvis vi skal bære vårt velferdssamfunnet. Nyskapende fordi vi står overfor en omstilling, sier statsministeren.

– «Made in Norway» skal bli et merke for grønn konkurransekraft og gode løsninger, sa NHO-president Tore Ulstein da han åpnet konferansen.