Statoil-sjef: – Vi har et ansvar for å produsere alt vi kan av gass og olje

Dagen før NHOs årskonferanse, som har fått navnet «Made in Norway», tar Statoil-sjef Eldar Sætre og NHO-topp Kristin Skogen Lund avstand fra det de mener er en svartmaling av oljenæringen i et klimaperspektiv.

Der miljøforkjemperne mener at et grønt skifte betyr å bytte ut brenning av olje og gass med fornybar energi, mener de to næringslivstoppene at det er som å tro på julenissen.

– Det grønne skiftet må skje med olje- og gassindustrien og innenfor olje- og gassindustrien, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.

Til NRK sier Sætre at han mener Norge har et ansvar for å pumpe opp så mye olje som mulig.

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund er torsdag vertinne for NHOs årskonferanse. Hun tror ikke på at det er mulig å få til en grønn omstilling med røde tall i regnskapene. Derfor må oljen være en del av løsningen. Foto: Christian Kråkenes

Årsaken er at Statoil mener at den norske olje- og gassvirksomheten har et karbonavtrykk som bare er halvparten av det som er situasjonen for den globale olje- og gassproduksjonen.

– Må produsere alt vi kan av hensyn til klimaet

– I forhold til et globalt klimaperspektiv har vi et ansvar for å produsere alt vi kan av norsk olje og gass, sier Sætre.

Han mener Lofoten og Vesterålen må konsekvensutredes så bredt og så fort som mulig.

– Er det naivt å tro at man kan bli kvitt oljeindustrien i et grønt skifte?

– Ja, det er både naivt, i hvert fall på kort sikt, og det er veldig uheldig i et globalt perspektiv, sier Sætre.

NHO-topp Kristin Skogen Lund er helt enig med Statoils konsernsjef i at et grønt skifte uten oljen er naivt.

MDG-leder Rasmus Hansson er ikke uventet rykende uenig med Statoils konsernsjef når det gjelder oljenæringens fremtid når det kommer til det grønne skiftet. – Pengene og kompetansen i næringen må flyttes over til å bygge den fornybare fremtiden, mener han. Foto: Christian Kråkenes

Men der Sætre argumenterer med at pumpene må gå for fullt av hensyn til klimaet, bruker Skogen Lund økonomiske argumenter.

– Avgjørende at oljenæringen lykkes med grønt skifte

– Vi må være klar over hvor viktig oljenæringen er for norsk økonomi. Selv nå når det er krise i oljenæringen investeres det fem ganger mer i oljenæringen enn i fastlandsindustrien, sier Skogen Lund.

Hun sier at det er helt avgjørende at oljenæringen lykkes med det grønne skiftet, fordi den er så viktig for landet.

Og nedturen i oljenæringen vises godt i statistikken.

For første gang siden jappetiden har boliginvesteringene i Norge forbigått oljeinvesteringene, viser tall fra SSB. Boliginvesteringene beløp seg til 87 milliarder kroner i første halvår 2016. Samtidig var oljeinvesteringene 79 milliarder kroner.

– Sludder fra ende til annen

MDG-leder Rasmus Hansson fnyser over påstandene fra Sætre om at norsk olje- og gassproduksjon er så miljøvennlig i et globalt perspektiv på grunn av lavere karbonavtrykk.

– Dette er noe sludder og en påstand som har blitt tilbakevist mange ganger. Alle som tenker seg om to ganger skjønner at det krever mye mindre energi å hente opp olje fra en nikkepumpe som står stille i ørkenen i Irak, enn å bygge og taue en diger plattform til Arktis for å borre i stein tusenvis av meter under havflaten, sier Hansson.

Han tenner på alle pluggene over at Sætre mener at det er naivt å tro på et grønt skifte uten olje, og mener både Iran, Irak, Saudi og mange andre produserer mer klimavennlig enn Norge.

– Det er Eldar Sætre som er naiv, og ikke bare er han naiv, men han uttaler seg mot bedre vitende, mener Hansson.