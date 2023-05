– Det viktigste for oss har vært å finne den mest rettferdige løsningen for flest mulig elever, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Mange av kandidatene som hadde eksamen på videregående skole mandag fikk problemer da de skulle logge inn.

Søke gruppevis om annullering

Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis om annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

Hva skal til for å få annullert eksamen?

– En veldig sen innlogging eller en stresset situasjon i eksamenslokalet, sier Rosenkvist.

Eksamen kan også annulleres hvis man ikke har fått de timene til å besvare oppgaven som man har krav på.

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Rosenkvist.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist er ikke redd for at elever vil misbruke løsningen de har kommet fram til.

Utdanningsdirektoratet har siden mandag innhentet informasjon fra fylkeskommuner og skoler for å se hva som bør gjøres med situasjonen til de berørte etter forsinkelsen.

– Det berører oss å høre enkelthistorier fra de som ble rammet av forsinkelsen. Samtidig har andre igjen gjennomført uten problemer og levert en eksamen de er fornøyd med. Begge disse hensynene har vært viktige for denne avgjørelsen, sier Rosenkvist.

Veldig lettet

Christina Tansihaug Andersen er elevrådsleder på Kirkeparken videregående skole i Moss. Hun er veldig lettet over beslutningen fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg trodde først ikke helt på det, og trodde det var et rykte om at eksamen kom til å bli annullert. Da jeg fant ut at det faktisk var et faktum at vi selv kan velge om vi skal få karakter i faget eller ikke, så ble jeg veldig letta.

Elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole i Moss er veldig lettet og fornøyd med at elever får muligheten til å annullere eksamen.

Tansihaug Andersen sier hun ble veldig glad på vegne av de som ble rammet av dette.

– Men også veldig glad for de som faktisk ikke vil at eksamen skulle bli annullert, at de kan velge om de vil ha karakter eller ikke.

Hun sier at situasjonen har vært stressende.

– Det er mange som har følt at de gjorde det veldig dårlig. Det var en skikkelig nervepirrende periode. Nå er de fleste veldig letta og glade. Vi skal jo også ha andre eksamener, så at en stressfaktor er borte nå, er en veldig deilig følelse, sier Tansihaug Andersen.

Støtte fra Elevorganisasjonen

Direktoratet har også hatt møter med lærerorganisasjonene, skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen.

– Vi er veldig fornøyd med løsningen UDIR har gått inn for. Vi opplever at dette er en løsning som samsvarer med våre synspunkt, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona.

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen sier at løsningen ivaretar elevene.

Organisasjonen er veldig fornøyd med samarbeidet de har hatt med Udir denne uken.

– Mandagens eksamener var for mange elever en katastrofe og for andre elever en positiv opplevelse, derfor er det viktig og riktig at man legger til rette for at det skal være elevens valg om hen skal få sin eksamen annullert eller ikke. Slik ivaretar vi alle, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.