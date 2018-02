Trumps mann i Norge vil ha sjefen på besøk

– Jeg håper at når jeg reiser herfra er forholdet mellom Norge og USA nærere og sterkere enn det noen gang har vært. Jeg vil forsikre om at vi står ved det norske folk, som venn og alliert, sier Kenneth J. Braithwaite, som tiltrådte som ambassadør torsdag.

Mens forgjengeren Barack Obama brukte to og et halvt år på å få på plass en utsending i Oslo, har Donald Trump jobbet langt raskere. Drøyt et år etter presidentinnsettelsen, har Braithwaite blitt godkjent av Senatet og flyttet inn i ærverdige Villa Otium i Oslo, sammen med kone, to barn og hund.

Braithwaite sier han har som mål å sørge for en gjenvisitt etter at statsminister Erna Solberg (H) besøkte Washington nylig.

– Jeg tror Trump ville satt stor pris på å besøke Norge. Han har veldig høye tanker om det norske folk. Han setter pris på hardt arbeid og vet det er en del av den norske kulturen, sier han.

– Trump som kongen

Braithwaite mener at mye av nordmenns skepsis til Trump bygger på misoppfatninger. Selv har han møtt ham flere ganger og beskriver ham som en ærlig mann.

– Han er varm og engasjert, en stor personlighet. Han er litt som kong Harald, det gjør inntrykk når du er i samme rom som ham, sier ambassadøren, som medgir at presidenten ikke er som andre politikere.

– Han er en forretningsmann fra Manhattan, han sier det han tenker, uten filter.

Styrke båndene

Braithwaite har graden kontreadmiral fra den amerikanske marinen, har vært fast instruktør ved NATO-skolen i Tyskland og snakker varmt om møtet med nordmenn og den norske marinen under en bilateral øvelse i Lofoten i 1989.

Med sin bakgrunn kjenner han godt til hvor viktig NATO er, men det er også det bilaterale militære samarbeid mellom Norge og USA, understreker han.

– Presidenten mente at ved å sende meg hit, vil det norske folk forstå at vi ønsker å etablere sterke bånd når det gjelder nasjonal sikkerhet.

– Nordmennene har vært vår sterke NATO-allierte. Dere har vist en forpliktelse til NATO som mangler sidestykke, sier han.

Han mener nordmenn også vil merke at forholdet blir sterkere i månedene og årene som kommer.

– Vokser med oppgaven

Braithwaites egen familiehistorie er sterkt knyttet til historien om alliansen mellom USA og Europa. Hans far ble alvorlig skadd da han sammen med andre amerikanske og allierte soldater gikk i land i Frankrike i 1944. Men han avviser at Trumps doktrine «Amerika først» ville hindre amerikanerne å gjøre et lignende offer i dag.

– Vi er et land som vokser med oppgaven. Det kan riktignok ta oss litt tid å finne ut hvilken oppgave det er, men vi svikter aldri i vårt løfte om å stille opp for våre allierte. Norge har vist seg igjen og igjen å være vår kanskje fremste allierte, både under artikkel fem og i bilateralt samarbeid, sier han.

At USAs president vil jobbe for sitt lands interesser, er like naturlig som at Norges regjering tar vare på det norske folk, framholder ambassadøren.

Når ikke budsjettmål?

I Europa har Trump skapt usikkerhet om USAs rolle i NATO, blant annet med et tydelig krav om at europeerne må betale sin del av regningen.

NATO-landene har som mål at forsvarsbudsjettene skal utgjøre minst 2 prosent av BNP. Men regjeringen innrømmer i et brev til Stortinget at Norge beveger seg i gal retning. Andelen blir 1,56 prosent i år, for så å falle til om lag 1,5 prosent i 2020 og årene etter. Men det bekymrer ikke Braithwaite nevneverdig.

– Økonomien deres har vokst og BDP endrer seg. Vi skjønner at det ikke er lett, men jeg er ganske sikker på at den norske regjeringen vil nå målet, sier Braithwaite.