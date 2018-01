Trump: – Norge er en god kunde, alliert og venn

Erna Solberg ble tatt imot av Donald Trump litt over klokken 20.00 norsk tid.

Før møtet startet skrøt Trump av det gode handelsforholdet mellom landene.

– Norge kjøper mange ting fra oss, ikke minst militære fly, sa Trump mens pressen var til stede.

Erna Solberg svarte med å si at hun er glad for å være i Washington, og påpekte at Norge også handler fra USA.

– Norge bidrar mye til den amerikanske økonomien, ikke minst med å kjøpe Teslaer, sa Solberg.

Temaet for samtalene mellom Trump og Solberg ventes å bli forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid, handel og investeringer. I tillegg er det varslet fra norsk side at også klimapolitikk vil bli tatt opp.

MØTE: Statsminister Erna Solberg blir tatt imot av USAs president Donald Trump i Det hvite hus i Washington Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Romarheim: Utrolig spennende

Det er Solbergs første møte med Trump, men hennes tredje besøk i Det hvite hus. Solberg traff Barack Obama to ganger i Det hvite hus i 2016.

Anders Romarheim, førsteamanuensis og leder for transatlantiske studier, mener Trump liker å diskutere saker med enkeltland – også kalt bilaterale samtaler.

FORKLARER: Førsteamanuensis Anders Romarheim påpeker at Trump liker best å diskutere saker med enkeltland i stedet for store samlinger som G8- og G20-møter. Foto: NRK

– Det blir utrolig spennende å se hva som kommer ut av det. Det er blitt veldig tydelig etter at han vant valget at han gjør sin business i bilaterale settinger. Når han kommer til G8 eller G20 er han mer destruktiv, sier Romarheim.

Urix forklarer: Derfor ble Solberg invitert raskt til Det hvite hus

Toppet mannskap

Solberg møter først Trump på tomannshånd i 20 minutter. Etter dette fortsetter møtet med en større delegasjon. Da møter Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide flere av Trumps ministre.

Det er ventet at både visepresident Mike Pence, sikkerhetsrådgiver HR McMaster, CIA-sjef Mike Pompeo og Trumps viktigste økonomiske rådgiver Gary Cohn stiller.

Selv om Norge er et lite land, mener Romarheim at Trump ser betydningen av å snakke med Solberg, ikke minst om nordområdene.

– Jeg tror Trump er en rimelig kost-nytte-orientert person. Hvis han ikke hadde hatt noe å tjene, tror jeg ikke han hadde villet bruke tid på det, sier han.

HÅNDTRYKKENE: Donald Trump er beryktet for sine håndtrykk. Se eksempler i denne videoen der Petter Skjerven snakker om presidentens kroppsspråk. Du trenger javascript for å se video. HÅNDTRYKKENE: Donald Trump er beryktet for sine håndtrykk. Se eksempler i denne videoen der Petter Skjerven snakker om presidentens kroppsspråk.

Vil be USA støtte norsk plass i sikkerhetsrådet

Solberg har sagt at hun vil forsøke å finne en anledning for å be Trump om å støtte et norsk sete i FNs sikkerhetsråd.

– Det gjør jeg til alle. Så det gjelder å finne en passende, ikke for frekk måte å gjøre det på, svarte hun spøkefullt før hun minnet om at landene med vetorett aldri på forhånd signaliserer hvem de støtter.

På spørsmål om hun vil diskutere klimaspørsmål med den amerikanske presidenten, svarte Solberg:

– Jeg tror det viktigste her er å argumentere for at det er kommersielt lønnsomt å bidra til lavere utslipp i fremtiden.