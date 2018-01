Solberg om Trump: – En normal mann med sans for humor

– Han var opptatt av å være hyggelig og vennlig. Jeg fikk ikke noe annet inntrykk av ham enn at det var en normal mann med sans for humor som jeg møtte.

Det sier statsminister Erna Solberg til NRK etter besøket i Det hvite hus i går. Et besøk som ble oppsummert som svært vellykket av den norske delegasjonen.

Man fikk gjennomgått viktige spørsmål innenfor alle de tre hovedområdene Norge hadde pekt ut før møtet: Sikkerhetspolitikk, handel og klima.

Diskusjon om presidentens mentale helse

Etter at boken «Fire and Fury» kom ut sist fredag har det vært en omfattende debatt om president Trumps mentale helse både i amerikanske medier og ikke minst sosiale medier her i USA.

Mye av bakgrunnen for denne diskusjonen ligger i Trumps tvitring, hvor han skjeller ut folk og kommer med utsagn som ikke er helt i tråd med det man trodde var regjeringens politikk.

Også før Solbergs besøk tvitret Trump på morgenkvisten – om at landets rettsvesen var ødelagt og urettferdig. Og han kalte den demokratiske senatoren Dianne Feinstein for «Sneaky Dianne Feinstein».

God-tvitret om besøket fra Norge

Twitter-sinnet var over da han tok imot Erna Solberg, og viste seg fra sin mest sjarmerende side under møtet i Det ovale kontor. Etter at han hadde skrytt av den norske statsministeren overfor pressen, hadde de to et kort møte uten andre til stede.

Solberg sa etterpå at det var en hyggelig samtale de to imellom, hvor Trump var opptatt av å lære om Norge og vårt politiske system.

Etterpå kom det bare god-tvitring fra Trump om besøket:

Sikkerhetspolitikk viktigst

Den personlige tête-à-tête ble etterfulgt av et lengre møte, hvor Norges statsminister og utenriksminister møtte en tungt besatt amerikansk delegasjon. Foruten presidenten var også utenriksminister Tillerson, sikkerhetsrådgiver McMaster og visepresident Pence til stede.

Her var den sikkerhetspolitiske situasjonen viktigste tema, hvor man snakket om Nato, Norges rolle på nordflanken og militære investeringer.

Handel var også et viktig tema, og amerikanerne liker godt at Norge kjøper så mye militært materiell – som F35 jagerfly og P8 overvåkningsfly. Og så liker Trump at USA eksporterer mer til Norge enn vi til dem – slik at amerikanerne får et handelsoverskudd.

– Sjokkerende, sa Trump spøkefullt på pressekonferansen om dette. Han ønsker at USA skal ha et handelsoverskudd med atskillig flere land.

Klimasnakk via business

Trump har meldt USA ut av Parisavtalen om klima, og understreket overfor Solberg hvor urettferdig denne avtalen er overfor USA. Hun på sin side forsøkte å snike klimaspørsmålene inn ved å appellere til hans businessmåte å tenke på, som hun sa til NRK:

– Jeg understreket at det ligger store næringsmuligheter innen klimapolitikk, og tok som eksempel Postens nye elektriske lastebiler fra den amerikanske produsenten Tesla. Trump er egentlig for at vi skal nå målene om reduksjon av klimautslipp, men er uenig i selve modellen å gjøre det på. Kanskje vokser det fram en forståelse for at man kan gjøre mer på klimakutt.

Krigerske tweets

Trump har flere ganger hatt ganske krigerske utsagn om Nord-Korea og dets leder Kim Jong-un, som han jevnlig kaller «Little Rocket man» – både på Twitter og i FN.

Også fra forsvarsminister Mattis har det vært antydet at USA gjør seg klar til et mulig førstehåndsangrep mot Nord-Korea, dersom landet fortsetter å utvikle langtrekkende atomraketter som kan nå USA.

Bedre var ikke utsagnene til den amerikanske generalen Robert Neller. Han var på førjulsbesøk til marinesoldatene som er stasjonert på Værnes, og understreket at de måtte være klare for kamp:

– Det kommer snart en krig. En skikkelig storkrig, advarte Neller de amerikanske soldatene i Norge ifølge nettstedet military.com.

Fred i vår tid

NRK spurte Trump på pressekonferansen når og hvor denne krigen ville komme. Et spørsmål som CNNs Jake Tapper nå har sendt på en viral runde via Twitter:

– Kanskje generalen vet noe som jeg ikke vet, svarte Trump – og fortsatte med å understreke hvor mektige det amerikanske militæret er. Han la til at han likte at Nord- og Sør-Korea nå har begynt offisielle samtaler seg imellom.

– Vi skal ha fred gjennom styrke. Og jeg tror vi kommer til å ha en lang periode med fred. Det er min oppfatning. Åpenbart ikke generalens oppfatning – men jeg tror min oppfatning teller mer akkurat nå.