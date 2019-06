Trine Skei Grande om Frps bompenge-krav: – Ser ikke noen løsning

I forrige uke kom Frp med en rekke bompengekrav som partileder Siv Jensen skulle ta med seg inn i samtaler med resten av regjeringen.

Nå heller Venstre-leder Trine Skei Grande kaldt vann i årene på de Frp-erne som hadde håpet på bompengegjennomslag i regjeringssamtalene.

– Jeg ser ikke noen løsning akkurat nå på de tingene. Vi må sørge for å ha byer med ren luft. Byvekstavtalene er kjempeviktige for å klare å ha renere luft, mindre trafikk inn i byene og sørge for at vi kutter klimagassutslippene. Dette er viktige avtaler som vi må følge opp videre, sier Grande til NRK.

Har ikke noe å gi Frp

Hun høstet applaus da hun talte til Venstres landsstyre i ettermiddag og gjorde det blant annet klart at: «Jeg mener ikke at bompenger er en glede, men jeg mener heller ikke at det er krisen.»

Overfor NRK sier Grande at regjeringen ikke kommer til å komme Frps krav i møte før Stortinget skal stemme over nye bompenge-milliarder kommende onsdag.

– Frps landsstyre har kommet med en rekke krav som Siv Jensen tok med inn i regjeringen. Blir dere ferdige med de samtalene før bompengeavstemningen i Stortinget på onsdag?

– Nei, vi står på Granavolden.

– Så det er uaktuelt å gi Frp noe i denne saken?

– Vi står på Granavolden. Der har vi mange gjennomslag som er viktige for oss, og så har Frp sine gjennomslag. Da må Frp prøve å utvikle sine gjennomslag, så skal vi stå på våre, sier Grande.

Frps Carl I. Hagen har tidligere gjort det klart at han og flere andre stortingsrepresentanter fra Frp vil vurdere å gjøre opprør og ikke stemme for bompengefinansiering av veiprosjektene som skal behandles i Stortinget onsdag.

KRISEMØTE: Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug ble avbildet da de ankom Frps ekstraordinære landsstyremøte i forrige uke. Resultatet etter møtet var seks bompenge-krav som Frp vil prøve å få innfridd i forhandlinger med de andre regjeringspartiene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avviser krav

Grande levner ham lite håp.

– Er det helt uaktuelt å kutte bompengegjeld, som er ett av Frps krav?

– Bypakkene fungerer veldig bra. Aldri har lufta vært bedre, aldri har vi klart å regulere trafikken bedre. Vi har fått mye bedre byer - jeg tror ikke folk drømmer seg tilbake til Rådhusplassen i Oslo eller Torgallmenningen i Bergen stappfulle av biler, sier Grande.

Hun åpner for å droppe noen store veiprosjekter for å få mindre bompenger, men mener slike forhandlinger bør forankres lokalt.