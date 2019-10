Torpedoen i retten: – Jeg er ikke så dum at jeg banker Røkke

Iversen gir sin versjon av dramatikken rundt møtene med Røkke i 2017 og 2018, som danner grunnlaget for tiltalen mot ham.

Iversen skal ifølge tiltalen ha forsøkt og presse den kjente milliardæren for titalls millioner kroner i 2017 og 2018. Som grunnlag for tiltalen står en rekke hendelser det året.

Han nekter straffskyld.

Dommeren: – Nå er det nok!

Jan Erik «Jannik» Iversen forklarer seg også ivrig om hendelser han ikke er tiltalt for.

– Nå er det nok! sa dommeren bestemt under torpedoens forklaring. 62-åringen mener det er viktig å fortelle mer for å forstå saken. Dommeren mener at Iversen sitter for nærme mikrofonen.

Røkke og Iversen hadde flere møter på kontorene til Advokatfirmaet Elden DA mellom 1. november 2017 og 29. januar 2018. I retten snakker Iversen om et oppklaringsmøte i slutten av november 2017 på Arild Holdens kontor. Holden er partner hos Elden. John Christian Elden bistår nå Kjell Inge Røkke.

Hevder Røkke hadde «ubehagelighetskonto»

– Holden sier til meg at jeg må love at jeg ikke tar Kjell Inge der inne. Jeg sier at jeg ikke er så dum at jeg banker Røkke inne på kontoret hans, forklarer Iversen i retten.

– Det bruser inni meg. Skal jeg grisebanke ham i dette møtet, eller skal jeg sette kulepennen inn i øye på ham, sier Iversen.

NRK har tidligere omtalt at en kortstokk ble brukt i et av møtene. Iversen forklarer seg også om dette:

– Det som skjer er at jeg tar fram tre kortstokker med to, tre, fire med millioner. Tre, fire, fem år på de andre. Her er mitt tilbud til det, Kjell Inge. Jeg legger de kortstokkene fram. Han kan trekke hva han vil. Det er mitt tilbud. Han ser på det og sier: Jeg spiller ikke kort. Så sier han: Jeg har en annen måte vi kan gjøre det på. Jeg har en ubehagelighetskonto, sier Iversen i retten.

Forsvarer Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling i Oslo tingrett. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Skulle fjernes

Torpedoen som er kjent under kallenavnet «Jannik» varslet tidlig i sin forklaring at han ville starte å forklare seg i retten med det han mener er et samarbeid med Kjell Inge Røkke som startet for rundt 20 år siden.

Den tiltalte torpedoen hevder i retten at han har hatt en rekke oppdrag for Kjell Inge Røkke – blant annet å fjerne Christer Tromsdal for godt. Røkkes bistandsadvokat sier de aldri har hørt om det før.