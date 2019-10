Torpedoen: Langt samarbeid med Røkke

Like før klokken 09 kom den tiltalte inn i rettssal 227. «Jannik», som han blir kalt, var kledd i en grønn genser med en blå skjorte under.

Torpedoen Jan Erik Iversen er kjent under kallenavnet «Jannik». Han står tiltalt for å ha truet Kjell Inge Røkke for mer enn ti millioner kroner i perioden fra 1. november 2017 til 29. januar 2018. Politiet fant også en springkniv og et elektrosjokkvåpen hos Iversen.

Ifølge tiltalen skal han ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke. Rettssaken går frem til fredag.

Iversen entret tiltaleboksen i Oslo tinghus like før klokken 10. Han fikk spørsmål om en springkniv og elektrovåpen som politiet fant hos ham 31. januar 2018.

«Tannpirker»

Iversen sa at han er profesjonell gambler, da han ble bedt om å oppgi yrke.

Forsvarer Benedict de Vibe

Han erkjenner ikke straffskyld for å ha truet Røkke.

Da politiet ransaket boligen til Iversen, fant politiet flere våpen.

– Jeg kaller det tannpirker. Han kaller det springkniv, sier Iversen om aktors opplesing av tiltalen.

– Erkjenner du straffskyld, ville dommeren vite. «Ja», svarte Jannik for dette forholdet i tiltalen.

Iversen utdyper at springkniven er noe han har oppbevart i 20 år.

– Den har ligget i nattbordskuffen min. Det er ingen springkniv, sier Iversen.

Han mener folk hadde ledd av den om den ble vist fram i retten. Bestrider du at det er en springkniv, spør dommeren. Ja, bekrefter Jannik. Når det gjelder elektrovåpenet sier torpedoen at det er noe han har hatt i flere år.

Anders Snortheimsmoen har jobbet som sikkerhetsarbeider for Røkke.

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt, forklarer at Anders Snortheimsmoen forklarte til politiet at Røkke befant seg i en pågående utpressingssiutusjasjon høsten 2017.

Snortheimsmoen, som tidligere har vært sjef for politiets beredskapstropp, har jobbet som sikkerhetsarbeider for milliardæren.

– Han ønsket råd av politiet, og det fikk han. 29. januar kontaktet han igjen politiet, og det ble gjennomført et nytt møte samme dag. Snortheimsmoen uttrykte økt bekymring, sier aktor Michelsen.

Senere samme dag anmeldte Røkke forholdet til politiet

– Og senere samme kveld ble tiltalte pågrepet på sin bopel, sier aktor.

- Samarbeid

Iversen har forsvarer Benedict de Vibe og advokat Kaja de Vibe Maling på hver sin side i rettssal 227. Han flytter blikket mellom aktor og dommer.

– Kjell Inge Røkke og Jan Erik Iversen har hatt et samarbeidsforhold gjennom hele 2000-tallet. Jeg sier dette fordi begge har sagt dette – også Røkke. Hva dette forholdet har bestått i, som de vil hevde er et profesjonelt forhold, vil både Røkke og Iversen forklare seg om. De Vibe sier det er helt nøvdendig å belyse forholdet mellom de to i samarbeidsperdioden, sier forsvareren.

Forsvareren sier at det er snakk om «betydelige» pengebeløp. Det vil kaste lys over forholdene fra 2017.

– VG-artikkelen er helt riktig, som aktor peker på, noe som fikk begeret, det er mine ord, til å flyte litt over.

Iversen reagerte kraftig på det som ble skrevet, forteller de Vibe.

– Vi gjør gjeldene at det aldri har vært snakk om å presse Røkke for penger i 2017. Jan Erik Iversen var interessert i å finne en løsning på problemene som oppsto etter skriveriene i VG.

Tiltalte virker å ha forberedt ganske detaljert hvordan han skal fortelle forhistorien. Han går gjennom hendelsene punkt for punkt selv om det skal ha skjedd for nesten 20 år siden.

Aktor startet med å fortelle om møtene mellom torpedoen og millardæren.

Møtene mellom milliardæren og torpedoen

Det første møtet i tiltalen skal ha skjedd 1. november 2017: Iversen oppsøkte et garasjeanlegg på Fornebu og han skal ha hatt en samtale med Røkke der. Samtalen varte i nesten fire minutter, sier aktor.

– Det vil bli fremlagt bilder fra overvåkingskamera, sier aktor og forklarer at VG hadde flere oppslag om dem som skal ha vært et sentralt tema under samtalen.

Aktor Terje Nedrebø Michelsen

Senere i november og desember ble detgjennomført tre møter som alle ble avholdt i Advokatfirmaet Eldens kontorer. Det var advokat Arild Holden som arrangerte disse møtene. Han fungerte som tiltalte Iversens advokat på det tidspunktet, sier aktor.

Hovedtema var VG-artiklene, som tiltalte var svært misfornøyd med. Nytt møte ca en uke senere. Det var under møte nr to at , ifølge fornærmede, nenvte penger som en mulig løsning mellom de to.

Spøkte om Røkke

– Ingen skal ta bilder av meg, sa tiltalte Jan Erik Iversen (62) da han ankom rettslokalet.

Noen minutter senere, mens fotografene sto rundt hans forsvarere, fikk han oppmerksomheten igjen:

– Røkke kommer der, sa han og pekte mot døra til latter fra de fremmøtte.

Røkke skal først komme klokken 13 i dag hvis tidsplanen til påtalemyndigheten holder.

– Han har aldri, sier han, forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for penger. Han ønsker gjennom bevisførsleen å få vist at han ikke er noe offerlignende type, men han føler han er et brikke i et spill hvor han på ingen måte har noe regi, sier forsvareren.

