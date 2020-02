Bruddet på våpenloven endte nylig med en gigantbot fra Politiet på 1,5 millioner kroner til Tolldirektoratet. Boten ble vedtatt av Finansdepartementet, som direktoratet er underlagt.

Dette er ikke den eneste gangen tolldirektør Øystein Børmers etat kan ha gått over grensen det siste året. Tolldirektoratets lovbrudd, regelbrudd og advokatutgifter er blitt en kostbar affære:

I mars i fjor fikk Tolldirektoratet 900.000 kroner i gebyr fra Datatilsynet etter å ha drevet ulovlig overvåking av norske bilister. Gebyret er anket av Tolldirektoratet.

I denne saken brukte Tolldirektoratet 1,4 millioner kroner til advokat-utredninger.

I tillegg til boten på 1,5 millioner kroner for brudd på våpenloven, har Tolldirektoratet så langt utbetalt 187 000 kr for advokatbistand i forbindelse med politiets etterforskning.

Tolldirektør Børmer risikerer også en personlig bot for at han ikke stanset bevæpningen tidligere, og får i den forbindelse dekket sine personlige utgifter til advokat.

Det var i februar fjor at NRK avdekket kritikkverdige forhold rundt Tolldirektoratets pepperspray-bevæpning. Tolldirektoratet trosset blant annet råd fra egne jurister, og instruerte tollere til å bære pepperspray, selv om praksisen var straffbar.

Tolldirektør Øystein Børmer forsvarte bevæpningen i et NRK-intervju. Han opplyste også at han selv hadde blitt kjent med at tillatelse manglet først uker tidligere.

– Ved en saksbehandlingsfeil så ble ikke den tillatelsen forlenget. Det ble jeg gjort oppmerksom på i midten av januar, sa Børmer til NRK.

Øystein Børmer har vært tolldirektør siden 2017. Foto: Stian Pedersen/NRK

Notater NRK har tilgang til viser at tolldirektøren ble varslet om den manglende tillatelsen over et halvt år tidligere. Tolldirektør Børmer fikk også forslag fra sin egen stab om å inndra peppersprayen, men han lot den ulovlige praksisen fortsette.

Tolldirektør Børmer er forelagt NRKs opplysninger, men har ikke svart på noen av NRKs spørsmål i sakens anledning. Hans advokat, Svein Holden, sier til NRK at Børmer ikke ønsker å svare fordi saken ligger hos Riksadvokaten.

I et hemmeligstemplet notat til tolldirektørens ledergruppe, skrevet av kontrollavdelingen i Tolldirektoratet i juni 2018, framgår det i detalj hva tolldirektøren ble forelagt av informasjon. Det påpekes blant annet at prøveperioden for pepperspray-væpning var utløpt:

«Vi har derfor tjenestemenn som per i dag bærer pepperspray i tjeneste, mens grunnlaget for å gjøre dette er uavklart.»

«Gjeldende tillatelser fra politidistriktene til å bære pepperspray utløp 31.12.2017, da disse var knyttet til prøveperioden.»

«Å trekke tilbake pepperspray fra tjenestemenn som allerede har fått dette utlevert, og som jevnlig øver og trener på bruk og håndtering av slik spray, synes å være uhensiktsmessig både av operative og HMS-hensyn.»

Da notatet ble skrevet hadde tollerne allerede gått med pepperspray i fem og en halv måned uten dispensasjon fra Politiet.

I notatet står det videre at tolldirektøren ble presentert for flere mulige handlingsalternativer. Ett av forslagene var å inndra peppersprayen:

«Bruk av pepperspray avsluttes inntil videre bruk er besluttet. Utdelt pepperspray samles inn».

«Det søkes om forlenget tillatelse fra politidistriktene, tentativ til 1. juni 2019».

Slik svarte tollsjef Øystein Børmer på spørsmål fra NRK om når han første gang fikk vite at Tolldirektoratet manglet tillatelse fra Politiet. Du trenger javascript for å se video. Slik svarte tollsjef Øystein Børmer på spørsmål fra NRK om når han første gang fikk vite at Tolldirektoratet manglet tillatelse fra Politiet.

I stedet for å beordre inndragning av peppersprayen, ba tolldirektøren og hans ledergruppe kontrollavdelingen i Tolldirektoratet om å søke politiet om å fornye den midlertidige tillatelsen.

Men søknaden ble ikke sendt. Dermed fortsatte den ulovlige bevæpningen som før. Slik fikk tollere, som på dette tidspunktet allerede hadde vært bevæpnet i over fem måneder uten dispensasjon, beholde peppersprayen i beltet i strid med våpenloven i syv måneder til.

Nekter å svare på spørsmål

Dette er noen av spørsmålene tolldirektør Øystein Børmer ikke har villet svare på:

Hvorfor beordret du ikke inndragning av pepperspray-våpnene umiddelbart, da du i juni 2018 fikk vite at Tolldirektoratet manglet tillatelse fra Politiet?

I forbindelse med et møte 21. juni 2018 fikk du forslag om å inndra våpnene. Hvorfor valgte du ikke å lytte til dette rådet?

Varslet du Politiet etter at du i juni 2018 ble gjort oppmerksom på at tollerne hadde vært bevæpnet i fem og en halv måned uten tillatelse?

I stedet svarer hans advokat, Svein Holden, slik:

«Dersom riksadvokaten beordrer utstedelse av et forelegg overfor Børmer, vil et sentralt spørsmål under hovedforhandlingen være hva Børmer personlig visste om den manglende tillatelsen til å bære pepperspray. Spørsmålene NRK har forelagt oss bygger på en forutsetning om at Børmer i juni 2018 visste at Tolletaten manglet tillatelse fra politiet.

Børmer har forklart til politiet at han først ble kjent med den manglende tillatelsen i januar 2019. Politiet ble deretter umiddelbart varslet.

Den nærmere begrunnelsen vedrørende tidspunktet for hans kunnskap kan ikke besvares uten å forhåndsprosedere saken. Børmer må derfor på nåværende tidspunkt avstå fra å gi ytterligere kommentarer i sakens anledning».

Svein Holden er tolldirektørens advokat. Foto: Runar Jørstad / NRK

Hemmeligholdte dokumenter

Tolldirektoratet har selv avslått å gi NRK innsyn i dokumenter som inneholder viktig informasjon om den ulovlige pepperspray-bevæpningen. Direktoratet begrunnet avslaget med at det dreide det seg om intern saksbehandling.

Nesten all tekst i de flere sider lange referatene fra to møter i Tolldirektoratet var dekket bak svarte sladder.

Notater til møtene om saken, i juni 2018 og oktober 2018, var fullstendig hemmeligholdt. NRK har likevel fått tak i saksdokumentene til møtet. Det er disse dokumentene som avdekker hva tolldirektøren og hans ledergruppe fikk vite om den ulovlige bevæpningen.

Da NRK ba om innsyn i møtedokumenter om pepperspray-saken, sendte Tolldirektoratet disse sladdede dokumentene. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Riksadvokaten avgjør

Tolldirektør Øystein Børmer har tidligere uttalt i en pressemelding at han nekter å vedta forelegget til ham personlig på 40.000 kroner for brudd på våpenloven.

I ettertid viste det seg at forelegget fra statsadvokaten i Oslo var ugyldig, da det kun er Riksadvokaten som har formell kompetanse til å utferdige forelegg til tolldirektør Øystein Børmer, som er utnevnt embetsmann i Kongen i statsråd.

Riksadvokaten bekrefter overfor NRK at de har mottatt innstilling fra statsadvokaten i saken. Spørsmålet om tolldirektøren vil ende opp som tiltalt i en straffesak blir det dermed nå opp til dem å avgjøre.