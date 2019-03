Tollerne har overvåket deg ulovlig: Får 900.000 kroner i gebyr fra Datatilsynet

NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven.

Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder.

Tolldirektoratet får et gebyr fra Datatilsynet på 900.000 kroner for å ha brutt personopplysningsloven. Den massive overvåkingen var ulovlig, slår Datatilsynet fast.

Tollernes oppgave er å motvirke smugling. Hovedproblemet med kameraovervåkingen har vært at det ikke bare er biltrafikken langs grensene har blitt overvåket, men også trafikken i innlandet.

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Gebyret er fastsatt etter den gamle personvernloven som nå har blitt erstattet.

– Hadde vi vurdert lovbruddene opp mot den nye loven, hadde gebyret trolig blitt langt høyere, sier Thon.

– Grovt uaktsomt

Datatilsynet ser spesielt alvorlig på at Tolldirektoratet har fortsatt behandlingen av personopplysninger i strid med loven, til tross for en rekke varsler både fra interne og Datatilsynet.

«I denne saken har svake rutiner faktisk hatt en reell konsekvens som også tilsier en skjerpet reaksjon. Vi vil også peke på at Tolldirektoratet mot bedre vitende har tilegnet seg og gjort bruk av opplysningene som omfattes av avviket», skriver Datatilsynet i sitt vedtak.

Datatilsynet advarte allerede i mars 2017 om at tolldirektoratets overvåking var inngripende for personvernet, og manglet hjemmel. I begynnelsen av 2018 varslet også Tolldirektoratets egne jurister om at overvåkingen var ulovlig.

Ledelsen lyttet ikke til rådet om å avslutte umiddelbart, men fortsatte overvåkingen som før. Det gikk et halvt år før Datatilsynet ble varslet om saken.

Datatilsynet kommenterer i sitt vedtak juristenes varsel slik:

«Jurister i Tolldirektoratet varslet også ledelsen i et notat av 3. januar 2018. Ved ikke å ta de nødvendige skrittene, har etaten handlet klanderverdig. Dette må betegnes som grovt uaktsomt på grensen mot en forsettlig handling».

– Visste om lovbrudd

Både i intervjuer med NRK og på eget nettsted, har tolldirektør Øystein Børmer lagt vekt på at Tolldirektoratet selv har oppdaget at de brøt personvernloven. De varslet Datatilsynet om avviket juni i fjor.

Datatilsynets direktør er ikke enig i at saken er fullt så enkel.

– Vi har lagt vekt på at dette er noe Tolletaten har kjent i flere år, uten å ha gjort noe med det, sier Thon.

Han utdyper:

– Vi må forvente at en etat som får beskjed om at det gjør feil og også blir varslet,

følger opp. Det har vi lagt vekt på i skjerpende retning, når det gjelder gebyrets størrelse og alvoret av lovbruddet.

– Betyr det at Tolletaten hadde fått et mindre gebyr, om de hadde agert allerede i 2017?

– Det er det grunn til å tro. Det er jo slik at hvis man sier fra med en gang man oppdager et avvik, er det mindre alvorlig enn når man fortsetter med det.

– Du mener altså at Tolldirektoratet må ha visst om at de brøt loven siden 2017?

– Ja, jeg kan ikke skjønnet noe annet enn det.

