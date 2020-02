I februar i fjor kunne NRK avdekke at 295 tollere hadde blitt utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Bevæpningen skjedde uten at tollerne hadde tillatelse fra politiet.

NRK har tidligere omtalt hvordan tolldirektøren besluttet å opprettholde bevæpningen, til tross for at etatens egne jurister hadde varslet om at det ville være ulovlig.

Politiet iverksatte etterforskning kort tid etter NRKs avsløringer. Se hvordan Børmer reagerte da NRK konfronterte ham med de interne varslene:

295 tollere gikk bevæpnet pepperspray i tre uker etter at toll-jurister varslet om at er straffbart. Du trenger javascript for å se video. 295 tollere gikk bevæpnet pepperspray i tre uker etter at toll-jurister varslet om at er straffbart.

Tolldirektøren nekter å vedta forelegg

Nå er Tolletaten ilagt et forelegg på 1,5 millioner kroner.

Også tolldirektør Øystein Børmer er ilagt et forelegg på 40.000 kroner, opplyser Tolletaten i en pressemelding.

Finansdepartementet har etter en helhetsvurdering besluttet å vedta forelegget om foretaksstraff.

Tolldirektør Øystein Børmer vedtar imidlertid ikke forelegget. Han har i dag ikke besvart NRKs henvendelser. I pressemeldingen fra etaten heter det i stedet at:

«Tolletaten besvarer kun spørsmål knyttet til faktiske forhold i saken».

I pressemeldingen begrunner Børmer beslutningen om å nekte å vedta forelegget han personlig har fått, slik:

«Tolldirektøren kommer ikke til å vedta sitt forelegg, da dette reiser en rekke prinsipielle og juridisike spørsmål som ønskes belyst i en rettslig prosess». Det betyr at tolldirektøren vil måtte møte i retten.

I pressemeldingen erkjenner etaten som Børmer leder, at mangelfulle rutiner medførte at etaten ikke søkte politiet om forlenget dispensasjon.

Dermed fortsatte tollerne å bære pepperspray uten bæretillatelse fra politiet.

Våpenforskriften ble endret i 2019, og tollere har nå lov til å bære pepperspray.