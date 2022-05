Tiltalt for Kongsberg-drapene erkjenner straffskyld

08.59 kom Espen Andersen Bråthen inn i rettslokalet iført svart joggebukse og en hvit t-trøye.

Han hadde på seg håndjern som ble løsnet av politiet før han satte seg ned ved siden av forsvarer Fredrik Neumann.

Bråthen har med seg noen ark. Han så på pressen mens han holdt armene i kors.

Han svarte rolig på spørsmålene fra dommeren, og fortalte at han er utdannet kokk.

Da aktor lese opp den svært alvorlige tiltalen, fulgte Bråthen med. Han så flere ganger bort på aktor som leste opp tiltalepunktene. To vakter sitter rett ved ham.

Da han fikk spørsmål fra dommeren om han erkjenner straffskyld for hele eller deler av tiltalen, svarte han:

– Hele, jeg erkjenner straffskyld for hele.

– Alvorlig syk mann

38 år gamle Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og en rekke trusler i Kongsberg 13. oktober i fjor.

På vei inn til retten sa forsvarer Neumann at det er bra denne tunge og vanskelige prosessen kommer i gang.

Han tror Bråthen vil gi en forklaring.

– Jeg håper og tror det, vi får se hva som skjer, sier Neumann til NRK.

– Hvor viktig bli psykiatri i denne saken?

– Det blir helt avgjørende, dette er jo en meget syk mann.

Den første rettsdagen starter med innledningsforedrag før Bråthen skal forklare seg.

Kø av pressefolk på vei inn i salen før første dag av rettssaken. Foto: Svein Olsson / NRK

Dette skjer i Kongsberg-rettssaken: Ekspandér faktaboks Dag 1 (onsdag 18. mai)

0900 – 1530: Innledningsforedrag / oppstart tiltaltes forklaring Dag 2 (torsdag 19. mai)

0900 – 1145: Tiltaltes forklaring

1230 – 1530: innsatsleder, politiet på stedet, pågripelse Dag 3 (fredag 20. mai)

0900 – 1530: fornærmede inne på Coop Extra Dag 4 (mandag 23. mai)

0900 – 1530: fornærmede inne på Coop Extra Dag 5 (tirsdag 24. mai)

0900 – 1100: fornærmede inne på Coop Extra

1115 – 1530: Jarl Ausland – gjennomgang videoovervåkning Coop Extra Dag 6 (onsdag 25. mai)

0900 – 1145: Tiltaltes forklaring

1230 – 1530: fornærmede utenfor Coop Dag 7 (mandag 30. mai)

0900 – 1130: fornærmede Peckels gate

1215 – 1500: Trond Sandsbråten /Lars Enerhaugen – krim.tek us i tilknytning Coop Extra

1500 – 1530: Jarl Ausland – gjennomgang videoovervåkning utenfor Coop Extra Dag 8 (tirsdag 31. mai)

0900 – 1530: Tiltaltes forklaring Dag 9 (onsdag 1. juni)

0900 – 1530: fornærmede/vitner Peckelsgate/Hyttegata Dag 10 (torsdag 2. juni)

0900 – 1300: Vitner Hyttegata

1300 – 1530: Evt tiltaltes forklaring Dag 11 (fredag 3.juni)

0900 – 1530: Trond Sandsbråten/Lars Enerhaugen (krim.tek us Hyttegata, Kirkegata, biologiske spor)

Sakkyndig vitne: Arne Stray Pedersen: sakkyndig likundersøkelser Dag 12 (tirsdag 7. juni)

0900 – 1000: Trond Sandsbråten/Lars Enerhaugen – krim tek.us tiltaltes person, beslag gjenstander

1000 – 1030: Silje Osberg – klinisk undersøkelse tiltalte

1030 – 1400: Øistein Olsen og Per-Olav Rusås – krim tek.us pil og bue /sakkyndig uttalelse

1400 – 1530: Cathrine Olufsen – sakkyndige uttalelser Dag 13 (onsdag 8. juni)

0900 – 0945: Jarl Lindeland (kjøpshistorikk våpen)

0945 – 1200: Kenneth Lanto Bjerkestrand (analyse netthistorikk)

1245 – 1500: Jarl Ausland (etterforskningen, straffehistorikk etc) Dag 14 (torsdag 9. juni)

0900 – 1030: Pia Therese Wiik (behandler tiltalte)

1030 – 1530: rettsoppnevnte sakkyndige Dag 15 (fredag 10. juni)

Forsvarer og bistandsadvokatenes bevisførsel Dag 16 – 18 (onsdag 15. – fredag 17. juni)

Prosedyrer

Mener Bråthen var utilregnelig

Forsvarer Neumann sier det viktigste er at Bråthen er kjent utilregnelig.

Det ble tidlig klart at politiet mistenkte at psykisk sykdom hos gjerningsmannen kunne ligge bak angrepet i fjor høst.

I den rettspsykiatriske rapporten om Espen Andersen Bråthen, som kom i februar, konkluderer de tre sakkyndige med at Bråthen har en psykisk lidelse som gjør at han trolig var utilregnelig da han begikk handlingene.

Under rettssaken som starter i Buskerud tingrett i nabobyen Hokksund i dag, vil aktoratet derfor legge ned påstand om at Bråthen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det er likevel tingretten som skal ta stilling til om Bråthen var utilregnelig, og dermed om han kan dømmes til fengsel.

Kriminalteknikere har gjort undersøkelser i boligen til drapssiktede Espen Andersen Bråthen (38). Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Ga uttrykk for at han angret

Bråthen har vært formelt fengslet siden drapene, og han har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Forsvarer Fredrik Neumann har tidligere sagt til NRK at det ikke er noe tvil om bevisene i saken.

– Det er oppe i dagen hva som har skjedd. Han har forklart seg i tråd med de faktiske bevis og erkjenner det som har skjedd.

De fem drapene har skjedd med kniv. Politiet mener han forsøkte å drepe elleve andre med pil og bue.

I fengslingskjennelsen fra februar i år kommer det fram at Bråthen ga uttrykk for at han angrer på handlingene og at det var et engangstilfelle.

I kjennelsen kommer det også fram at Bråthen uttalte at handlingene var motivert av, eller utløst av, et ønske om gjenfødelse.

Fikk forsvarlig helsehjelp

Kort tid etter drapene i Kongsberg, åpnet Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsynssak for å vurdere helsehjelpen til Espen A. Bråthen. Konklusjonen var at Bråthen fikk forsvarlig helsehjelp.

Samtidig avdekket tilsynet avvik fra «god medisinsk praksis ved diagnostikk og vurdering av voldsrisiko våren 2019».

Av bevisoppgaven kommer det frem at fire sakkyndige skal forklare seg om tiltaltes psykiske helse.

I tillegg vil det bli lagt frem en rekke rapporter, uttalelser, bilder og annen dokumentasjon.