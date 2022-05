Kongsberg-drapene: Psykiater kritisk til helsetjenestens praksis

Den grusomme historien gikk verden rundt. En mann som skjøt tilfeldige ofre med pil og bue. Han gikk inn i vilkårlige hus og knivstakk dem han så.

Hendelsene i Kongsberg 13. oktober kommer nå opp i Hokksund tingrett. Rettssaken starter 18. mai.

38 år gamle Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og en rekke trusler.

– Hovedpoenget er at det er en alvorlig syk mann, det har rettspsykiatere konkludert med, sier forsvarer Fredrik Neumann til NRK.

Han sier det viktigste er at Bråthen er kjent utilregnelig.

Det er dommerne i retten som avgjør dette.

Mener han ikke kan straffes

Påtalemyndigheten varslet i tiltalebeslutningen at de vil legge ned påstand om at Espen Andersen Bråthen (38) bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Påtalemyndigheten vil i denne saken – som i alle andre saker – føre bevis for de temaer som reiser seg i sakens anledning og som kan opplyse den konkrete saken, sier statsadvokat Andreas Christiansen til NRK.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen, her fra en rettssak i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB

Aktor sier videre at de ikke vil gi flere opplysninger om fakta knyttet til verken hendelsesforløpet eller tiltaltes historikk.

– Det er opplysninger som vil bli lagt frem i retten, legger han til.

Det er satt av en snau måned til rettssaken.

Dette skjer i Kongsberg-rettssaken: Ekspandér faktaboks Dag 1 (onsdag 18. mai)

0900 – 1530: Innledningsforedrag / oppstart tiltaltes forklaring Dag 2 (torsdag 19. mai)

0900 – 1145: Tiltaltes forklaring

1230 – 1530: innsatsleder, politiet på stedet, pågripelse Dag 3 (fredag 20. mai)

0900 – 1530: fornærmede inne på Coop Extra Dag 4 (mandag 23. mai)

0900 – 1530: fornærmede inne på Coop Extra Dag 5 (tirsdag 24. mai)

0900 – 1100: fornærmede inne på Coop Extra

1115 – 1530: Jarl Ausland – gjennomgang videoovervåkning Coop Extra Dag 6 (onsdag 25. mai)

0900 – 1145: Tiltaltes forklaring

1230 – 1530: fornærmede utenfor Coop Dag 7 (mandag 30. mai)

0900 – 1130: fornærmede Peckels gate

1215 – 1500: Trond Sandsbråten /Lars Enerhaugen – krim.tek us i tilknytning Coop Extra

1500 – 1530: Jarl Ausland – gjennomgang videoovervåkning utenfor Coop Extra Dag 8 (tirsdag 31. mai)

0900 – 1530: Tiltaltes forklaring Dag 9 (onsdag 1. juni)

0900 – 1530: fornærmede/vitner Peckelsgate/Hyttegata Dag 10 (torsdag 2. juni)

0900 – 1300: Vitner Hyttegata

1300 – 1530: Evt tiltaltes forklaring Dag 11 (fredag 3.juni)

0900 – 1530: Trond Sandsbråten/Lars Enerhaugen (krim.tek us Hyttegata, Kirkegata, biologiske spor)

Sakkyndig vitne: Arne Stray Pedersen: sakkyndig likundersøkelser Dag 12 (tirsdag 7. juni)

0900 – 1000: Trond Sandsbråten/Lars Enerhaugen – krim tek.us tiltaltes person, beslag gjenstander

1000 – 1030: Silje Osberg – klinisk undersøkelse tiltalte

1030 – 1400: Øistein Olsen og Per-Olav Rusås – krim tek.us pil og bue /sakkyndig uttalelse

1400 – 1530: Cathrine Olufsen – sakkyndige uttalelser Dag 13 (onsdag 8. juni)

0900 – 0945: Jarl Lindeland (kjøpshistorikk våpen)

0945 – 1200: Kenneth Lanto Bjerkestrand (analyse netthistorikk)

1245 – 1500: Jarl Ausland (etterforskningen, straffehistorikk etc) Dag 14 (torsdag 9. juni)

0900 – 1030: Pia Therese Wiik (behandler tiltalte)

1030 – 1530: rettsoppnevnte sakkyndige Dag 15 (fredag 10. juni)

Forsvarer og bistandsadvokatenes bevisførsel Dag 16 – 18 (onsdag 15. – fredag 17. juni)

Prosedyrer

– Avvik, men ikke uforsvarlig

Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet tilsynssak etter hendelsene i Kongsberg. I mars konkluderte statsforvalteren at Bråthen fikk forsvarlig helsehjelp.

Samtidig sier Helga Arianson, assisterende fylkeslege ved Statsforvalteren i Oslo og Viken, at de kom fram til at det forelå avvik fra «god medisinsk praksis ved diagnostikk og vurdering av voldsrisiko våren 2019».

– Dette avviket fra god praksis er ikke så stort at vi har vurdert det som uforsvarlig, sier Arianson til NRK.

Bråthen ble utskrevet fra spesialishelsetjenesten i april 2019 til frivillig behandling. Fylkeslegen opplyser at det innebar at han selv kunne velge om han ville ta imot behandling.

– Det ønsket han ikke å benytte seg av. Når det ikke forelå grunnlag for å anvende tvang, måtte pasientens ønske respekteres og behandlingen avsluttes.

FYLKESLEGE: Helga Arianson. Foto: Ole Andreas Bø

– Vår vurdering er at den hjelpen spesialisthelsetjenesten har gitt ikke var optimal, men ligger innenfor det som karakteriseres som faglig forsvarlig.

Rosenqvist: – Ikke akseptabelt

Randi Rosenqvist er en av Norges fremste rettspsykiatere og har tidligere uttalt at psykiatrien ikke lykkes med å håndtere «aggressive, truende menn». Hun mener enkelte trenger langvarig omsorg under tvang.

Rosenqvist kjenner ikke saken utover medieomtale, men har lest statsforvalterens svar.

– Det statsforvalteren sier, er at dette dessverre er i tråd med det som er vanlig praksis, sier rettspsykiateren.

RETTSPSYKIATER: Randi Rosenqvist. Foto: Lise Åserud / NTB

– Så de vil ikke kalle det uforsvarlig, men jeg mener det ikke er akseptabelt i det hele tatt, legger hun til.

Rettspsykiateren sier videre at hun mener nedbyggingen vi har hatt i psykiatrien har gjort at oppholdene blir så korte at man ikke får bygget en relasjon eller motivasjon for behandling.

– Uforutsigbart

Astrid Røkeberg er koordinerende bistandsadvokat. Hun sier saken er en stor belastning for de etterlatte og fornærmede.

– Noen av de etterlatte og fornærmede har gitt uttrykk for at en dom på tvungent psykisk helsevern vil føles mer uforutsigbart med tanke på fremtiden, sier hun.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist sier hun har forståelse for det.

– Om de blir så godt behandlet at de ikke lenger er farlige, burde vi være glade. Men jeg skjønner jo at folk ikke stoler på psykiatrien, sier hun.

– Det er derfor vi har dom på tvungent psykisk helsevern. For at statsadvokaten også skal være garantist for at han ikke blir sluppet ut før det er trygt, opplyser hun videre.

Samtidig sier hun at det blir gjort feilvurderinger.

– Du får ikke 100 prosent treff på risikovurderinger om fremtiden.

Drept med kniv

Forsvareren sier det ikke er noe tvil om bevisene i denne saken.

– Det er oppe i dagen hva som har skjedd. Han har forklart seg i tråd med de faktiske bevis og erkjenner det som har skjedd.

De frem drapene har skjedd med kniv. Politiet mener han forsøkte å drepe elleve andre med pil og bue.

Påtalemyndigheten har kalt inn bueskytter Per-Olav Rusås som vitne. Han kan forklare farligheten ved bruken av dette våpenet.

Men Bråthen hadde også en mengde andre våpen, blant annet en mengde kniver. Påtalemyndigheten ber om inndragning av dette:

Dette ber påtalemyndigheten om inndragning av: Ekspandér faktaboks Bastinelli Mako kniv med slire

Bastinelli Separateur machete

belte med to slirer

beslaglagte piler

Legend pilkogger

en buestreng

Elite jig til buestreng

WNS C-5 bue

Buck kniv

Puma kniv med slire

Walther brun foldekniv

Finn Wolf grønn foldekniv

sverd

tre kastekniver

Petzl foldekniv

Sight Decut til bue

Hoyt bue

Hoyt pilkogger med piler

WNS Explorer bue

diverse strenger til bue

10 gass- og replikavåpen

Sier tilstanden er uendret

Inne på Coop Extra ble tre personer truffet av piler. Ingen av dem fikk livstruende skader. Fire andre ble skutt etter inne i butikken. Flere andre ble skutt etter ute på gaten. En person fikk kastet en kniv etter seg.

I tillegg ble mange truet, går det fram av tiltalen.

Bråthen var ikke påvirket av alkohol, medisiner eller narkotika, har politiet opplyst til Nettavisen.

Forsvareren sier Bråthens tilstand er den samme som ved gjerningstidspunktet.

Siden angrepene 13. oktober har Bråthen vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse.

Fikk varsel om siktede i 2015

PST fikk første varsel om Espen Andersen Bråthen i 2015.

Politiet lokalt gjennomførte en bekymringssamtale med ham to dager etter at han la ut en video på nett i desember 2017.

Politiet varslet helsevesenet om ham på nyåret i 2018.

PST vurderte da at han ikke var drevet av religion eller ideologi, men var alvorlig psykisk syk. Den vurderingen står de fortsatt på.