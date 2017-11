Tiltalt for drapsforsøk: – Jeg satt på huk og ventet

Tingrettsdommere, advokater og etterforskere er på befaring i et garasjeanlegg på Sinsen.

- SKULLE SKREMME: Lars Harnes sier at han ikke går med Bandidos-jakken utenom treff i MC-klubben lenger. Bildet er et eldre fotografi. Foto: NTB scanpix

Den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes viser hvor hen han satt på huk og gjemte seg ved siden av en bil, da han oppsøkte garasjen flere ganger i juni 2015.

Han satt noen meter fra der Imran «Onkel Skrue» Saber parkerte bilen sin, og ventet. Da han ble pågrepet ved garasjen, var han maskert og hadde med seg pistol med lyddemper.

Politiet mener Harnes skulle drepe Saber på bestilling, og statsadvokaten har tiltalt ham for drapsforsøk.

Nokas-raner Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt drap på Saber, sammen med Lars Harnes.

GJEMTE SEG: Lars Harnes satt på huk i skyggene ved siden av en bil parkert inntil veggen i garasjeanlegget. Noen få meter fra Imran Sabers garasjeplass. Bilen har ikke noe med saken eller partene å gjøre. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– På vegne av andre

– Vi har gjort oss opp noen tanker om motivet for drap, og vi mener at Metkel Betew er en person han har samarbeidet med, eller handlet på vegne av, sier statsadvokat Geir Evanger.

NEKTER STRAFFSKYLD: Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt et drap på Imran Saber, sammen med Lars Harnes. Han har nektet for å ha noe med det påståtte drapsforsøket å gjøre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Har Lars Harnes noe selvstendig motiv for å skulle drepe Saber?

– Vi kan ikke se det. Vi mener at han handlet på vegne av Betew, sier Evanger.

Lars Harnes sier imidlertid at han bare skulle skremme Saber. Hans forsvarer avviser at det var et bestillingsdrap.

– Det stiller han seg helt uforstående til og vi har ikke sett noen beviser på det i saken, sier Øyvind Bratlien.

Metkel Betew har nektet for straffskyld og kjennskap til dette, men ønsker ikke å gi en forklaring i retten. Betew er tiltalt for drapsplaner, ransplaner og narkotikainnførsel, i en sak med 13 tiltalte etter politiets operasjon «Sult». I fengslingsmøtene har han gitt uttrykk for at han har blitt forfulgt av politiet på svakt grunnlag.

VENTET: Forsvarsadvokater, tingrettsdommere, aktor og etterforskere var samlet på befaringen i garasjeanlegget. Ingen av bilene som vises har noe med saken eller partene å gjøre. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Skulle skremme

Imran Saber, med kallenavnet «Onkel Skrue» er en heleridømt mann, som har lånt ut penger på det private markedet. Han er også kjent som en venn av David Toska, mannen som planla Nokas-ranet, og er dømt for å ha tatt hånd om deler av ransutbyttet.

IMRAN SABER: Han er dømt for heleri av Nokas-penger i den såkalte «Wonderboy»-saken. I fjor ble han dømt i tingretten for heleri gjennom 5 år, men har anket dommen. Foto: Privat

Harnes sier at han skulle hjelpe en bekjent, som hadde gjeld til Saber.

– Jeg skulle ta en samtale med ham og be ham slutte å plage en fyr. Han skulle få kjenne på hvordan det er å få hjemmebesøk, sier Harnes.

Før hjemmebesøket hadde han tatt mange grep for å sikre seg at han ikke etterlot seg spor i garasjen.

Han var ikledd nylonstrømper på overkropp og underkropp, gummihansker og treningshansker. Han hadde finlandshette under en hjelm. Klærne rundt håndleddene var teipet igjen. Ifølge Harnes ville han ikke legge igjen spor, i tilfelle Saber ringte politiet.

– Visuell effekt

I tillegg hadde han en Ruger pistol med lyddemper og ammunisjon i en plastpose.

RUGER: Lyddemperen var festet på håndvåpenet, som lå i en grønn plastpose. Lars Harnes hadde våpenet på seg, da han ble pågrepet ved garasjen sommeren 2015. Foto: Politiet

– Han hadde våpen for å forsvare seg i tilfelle Saber skulle skyte, han visste ikke hvordan Saber ville reagere. Og så ville han at Saber skulle se at han hadde et våpen i plastposen, uten at han måtte ta det fram og true med det, sier forsvarer Bratlien.

– Hvis våpenet bare skulle brukes i nødverge, hvorfor hadde han satt på en lyddemper?

– Fordi et våpen i en plastpose synes ikke så godt, men med en lyddemper får det en mye mer visuell effekt, sier Bratlien.

Sommeren 2015 oppsøkte han garasjen seks ganger. Han kjørte på en stjålet scooter og hadde skaffet seg nøkkel til garasjeanlegget på Sinsen.

TINGRETT: Dommer Nini Ring stilte flere spørsmål til hvordan Lars Harnes så for seg at Imran Saber skulle reagere på hjemmebesøket. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Politiet mener Harnes også skaffet seg alibi, ved å la kona bruke mobiltelefonen hans hjemme. Mobildata ville da vise at han var et annet sted.

Statsadvokat Geir Evanger sier at befaringen i garasjeanlegget er nyttig, for å vise hvor korte avstandene er.

– Retten skal få se stedet og få et inntrykk blant annet hvor kort vei det er fra der Harnes satt, til inngangsdøra og Sabers bil, sier Evanger.