Politiet: Dette er pistolen som skulle brukes mot «Onkel Skrue»

Bandidos-medlemmet Lars Harnes er dømt for grov vold og ran. Seks ganger satte han seg på en scooter og kjørte til Imran Sabers hjem og garasjeanlegg på Sinsen.

Da Harnes ble pågrepet i garasjen sommeren 2015, hadde han en lyddempet pistol og en spesiell bekledning (se bilde øverst i saken).

Politiet mener dette våpenet skulle brukes mot Saber, også kalt «Onkel Skrue».

BANDIDOS: Lars Harnes har vært en lederfigur i Bandidos. Han er dømt for grov vold, og for et ran på Aker Brygge. Ranet skulle angivelig avlede politiets oppmerksomhet fra Nokas-ranet. Foto: NTB scanpix

På overkropp og underkropp hadde Harnes nylonstrømper. Han hadde på seg finlandshette, hjelm, gummihansker og treningshansker. Klær var teipet igjen rundt håndleddene. Han nekter imidlertid for at han skulle drepe eller skade Saber.

– Jeg skulle be ham slutte å plage en fyr. Han skulle få kjenne på hvordan det er å få hjemmebesøk. Jeg ville ikke legge igjen DNA, sa Harnes i sin egen forklaring.

Teori om spleiselag

Ifølge Harnes handlet han på vegne av en mann som hadde lånt penger av Saber, og mislikte hans metoder for å innkreve gjeld. Politiet mener at det var et rent bestillingsdrap, og har tiltalt Harnes for drapsforsøk.

Ifølge NRKs opplysninger klarte ikke politiet å komme fram til ett enkelt motiv for et bestillingsdrap på Saber, og fant i stedet at det var mange i hans omgangskrets som kunne stå bak. De jobbet ut fra en teori om at flere kriminelle kunne spleise på drapsordren.

Nokas-raner Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt drap sammen med Harnes. Metkel Betew skal ha omtalt Saber som en tyster i samtaler som ble avlyttet under operasjon «Sult». Totalt 13 menn er tiltalt, for narkotikasmugling, ransplaner og drapsplaner.

BESLAG: Politiet tok beslag i en Ruger pistol og ammunisjon. Pistolen lå i en plastpose med lyddemper montert på. - Det var meningen at han skulle kunne se det, sier Harnes i retten. Foto: politiet

Flere med motiv

– Vi kan ikke peke på noe spesifikt motiv for Betew for å ta livet av Saber, sa statsadvokat Geir Evanger i retten.

«ONKEL SKRUE»: Imran Saber har fått mange kriminelle fiender, ifølge egen forklaring. I 2010 ble han skutt syv ganger. Foto: Privat

Imran Saber, med kallenavnet «Onkel Skrue», har lenge lånt ut penger på gråmarkedet med høye renter.

Han er kjent som David Toskas bankmann, og hadde befatning med utbyttet etter Nokas-ranet. Saber ble dømt for heleri, etter at han hjalp Toska med å låne ut 4,3 millioner kroner av Nokas-pengene til et narkotikakjøp.

En av politiets teorier har vært at Sabers høye pengeforbruk og gjeldsinnkreving kan ha provosert kriminelle. Saber selv er ikke i tvil om et drapsmotiv:

– Jeg blir forsøkt skutt og drept fordi jeg leverte tilbake «Skrik» og «Madonna», sier Saber i retten.

De to berømte Munch-maleriene skal ha blitt stjålet for å få politiets oppmerksomhet bort fra Nokas-ranet i 2004. Ifølge Sabers egen forklaring ble maleriene brukt for å forhandle en avtale med politiet.

GARASJEN: Lars Harnes skal ha skaffet seg tilgang til garasjeanlegget på Sinsen, der Imran Saber bodde. Harnes kjørte til garasjen seks ganger og ventet på Saber. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Munch-avtalen

Avtalen om tilbakeleveringen skulle være hemmelig.

Under sin egen forklaring fortalte Saber at han har fått flere millioner kroner i dusør, og David Toska skulle få slippe ut av fengsel etter å ha sonet 2/3 av sin fengselsstraff. Det var en del av avtalen at den måtte holdes hemmelig.

Saber fikk også en kort fengselsstraff, på tre år, for heleri av 4,3 millioner Nokas-kroner i narkotikasaken.

TILTALT: Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt drap sammen med Lars Harnes. Nokas-dømte Betew kom ut fra fengsel i oktober 2014, og ble spanet på kort tid etter at han slapp ut. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Saber mener påtalemyndigheten, ved statsadvokat Geir Evanger, sprakk innholdet i den hemmelige avtalen det kriminelle miljøet.

En mann kalt «Hvalrossen» var tiltalt for Munch-tyveriet, da statsadvokaten ved en feil la ved et dokument i bevismappen hans. I dokumentet sto det at Imran Saber var mannen som leverte fra seg maleriene, ifølge TV2.

– Politiet vet at i bunnen ligger Munch-avtalen, og hadde de holdt avtalen, hadde jeg ikke sittet her, sier Saber.

Saber skutt syv ganger i 2010, og «Hvalrossen» ble pågrepet på mistanke. Ingen har blitt tiltalt for drapsforsøket.