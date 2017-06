Tidligere sjef i IKT Norge: – Pinlig og smertelig for Statoil

– Jeg synes det er veldig bra at Statoil henter hjem oppgavene. Det skal ikke skje at indiske IT-arbeidere har tilgang til kritiske funksjoner i Statoils produksjon, sier Hoff til NRK.

Ifølge IT-rådgiveren og tidligere sjef i IKT-Norge, Per Morten Hoff, er det mye vanskeligere å stoppe, spore og stille ansvarlige til veggs når en feil begås langt utenfor Norges grenser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fredag ble det klart at Statoil henter hjem sikkerhetskritiske IT-oppgaver mot anlegg etter at et granskingsutvalg konkluderte med at det er for høy risiko å drifte disse tjenestene fra India.

Utvalget ble satt ned etter at NRK avslørte en rekke hendelser knyttet til Statoils utsetting, som viste stor sårbarhet.

– Når man setter ut så kritiske oppgaver, må man tenke seg om, både en, to og tre ganger. Jeg er nesten overrasket over at Statoil ikke har trukket i håndbrekket og gjort en skikkelig usving tidligere, så dette er nok en pinlig og en smertelig erfaring for Statoil, mener Hoff.

IT-sikkerhet i Statoil: Dette er saken Ekspandér faktaboks I 2014 stanset en indisk IT-arbeider blanding og lasting av olje på Mongstad som følge av en tastefeil.

I en intern rapport NRK har fått tilgang til, skriver Statoil: «Den siste tids opptrapping av hendelser kan fort sette sikkerheten i fare.»

NRK har funnet dokumentasjon på over 30 hendelser hvor indiske IT-arbeidere har brutt barrierer til Statoils plattformer og landanlegg. Kilder sier til NRK at omfanget er langt større

«Det er betenkelig at personell i eksterne selskaper, uten dokumentert kompetanse som sikrer en grunnleggende forståelse for funksjon og sammenhenger på de involverte prosessnære systemene, har driftsansvaret for denne infrastrukturen. Den store geografiske og kulturelle avstanden til ekstern leverandør øker den opplevde risiko og muligens også den faktiske risiko» utdrag fra intern Statoil-rapporter

IT- hendelsene har blant annet ført til evakuering av produksjonsanlegg, bortfall av værdata, brannmur har vært nede og datanettet har falt ut på anlegg, noen ganger i flere døgn.

Opptil 100 IT-arbeiderne i India hatt full tilgang til brannmurene på Statoils anlegg . I praksis er det mulig å stanse eller sabotere produksjon fra India.

Etter at NRK avdekket IT-tabbene i Statoil, satte selskapet ned et utvalg for å komme til bunns i saken. Nå har Statoil vedtatt å frata adgangen til de indiske IT-arbeiderne til brannmurene.

Petroleumstilsynet har satt i gang egen gransking av konsekvensene av outsourcingen i Statoil. Konklusjonen her er ennå ikke klar.

Mange mister oversikten

Ifølge IT-rådgiveren det er mye vanskeligere å stoppe, spore og stille ansvarlige til veggs når en feil begås langt utenfor Norges grenser.

– Det trenger ikke være feil å sette ut IT-tjenester, for det er mange flinke og rimeligere IT-konsulenter i utlandet, men altfor mange har mistet oversikten, og har ikke gjort risikovurderingene som man burde gjøre. Derfor ruller det opp den ene skandalen etter den andre, sier Hoff.

Hoff viser til at selskaper i mange andre land, blant annet i USA, har begynt å hente inn igjen virksomhet som har vært satt ut til andre.

– Jeg tror vi kommer til å se det samme nå i Norge, sier Hoff.

Håper Statoil bygger et norsk kompetansemiljø

– Vi kommer til å følge med nøye fremover, men håper Statoil vil gå foran som et godt eksempel for andre aktører i Olje- og gassbransjen, og bygger norske kompetansemiljøer, sier Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Dette er en gledens dag, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i fagforeningen Tekna.

– Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoilsystemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing.

Hun sier de mange enkelthendelsene det siste har vist at det har vært stor sårbarhet og risiko, men er glad for at Statoil har ryddet opp.

– Nå har vi fått en god gjennomgang, og Statoil henter hjem tjenester. De reduserer risikoen, og har fått et bedre bilde av sikkerhet og sårbarhet, sier Randeberg.

– Vi kommer til å følge med nøye fremover, men håper Statoil vil gå foran som et godt eksempel for andre aktører i Olje- og gassbransjen, og bygger norske kompetansemiljøer.

Statoil: – Må hele tida jobbe for å bli bedre

– Vi opplever at vi jobber godt nok med IT-sikkerhet, og har gode systemer for det, men man kan aldri slå seg til ro, sier Bård Glad Pedersen i Statoil. Foto: www.kentskibstad.no, Kent Skibstad / NTB scanpix

Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, sier til NRK at arbeidsgruppa som konkluderte med at de skal trekke sikkerhetskritiske oppgaver tilbake til Norge har basert vurderingen sin på tidligere hendelser, bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og andre, samt en ekstern evaluering.

– Vi opplever at vi jobber godt nok med IT-sikkerhet, og har gode systemer for det, men man kan aldri slå seg til ro, men hele tida jobbe for å bli enda bedre, og da har vi konkludert med at det er riktig å ta tilbake disse oppgavene, sier Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør i Statoil til NRK.

Han understreker at Statoil fortsatt vil være avhengig av andre leverandører i framtida, og at de fortsetter samarbeidet med den indiske IT-giganten HCL, men på andre oppgaver.