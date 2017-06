Statoil henter hjem sikkerhetskritiske it-oppgaver fra India

– Det vil styrke sikkerheten å ta sikkerhetskritiske oppgaver knyttet til anleggene hjem til Norge, sier Bård Glad Pedersen i Statoil. Foto: Ole Jørgen Bratland

– Jeg kan bekrefte at vi henter hjem en del IT-oppgaver, sier informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen til NRK.

Dette er en direkte konsekvens av at NRK skrev om en rekke hendelser knyttet til Statoils outsourcing i fjor, som viste stor sårbarhet og høy risiko ved å drifte IT fra utlandet.

– Det vil styrke sikkerheten å ta sikkerhetskritiske oppgaver knyttet til anleggene hjem til Norge, sier Pedersen.

IT-sikkerhet i Statoil: Dette er saken Ekspandér faktaboks I 2014 stanset en indisk IT-arbeider blanding og lasting av olje på Mongstad som følge av en tastefeil.

I en intern rapport NRK har fått tilgang til, skriver Statoil: «Den siste tids opptrapping av hendelser kan fort sette sikkerheten i fare.»

NRK har funnet dokumentasjon på over 30 hendelser hvor indiske IT-arbeidere har brutt barrierer til Statoils plattformer og landanlegg. Kilder sier til NRK at omfanget er langt større

«Det er betenkelig at personell i eksterne selskaper, uten dokumentert kompetanse som sikrer en grunnleggende forståelse for funksjon og sammenhenger på de involverte prosessnære systemene, har driftsansvaret for denne infrastrukturen. Den store geografiske og kulturelle avstanden til ekstern leverandør øker den opplevde risiko og muligens også den faktiske risiko» utdrag fra intern Statoil-rapporter

IT- hendelsene har blant annet ført til evakuering av produksjonsanlegg, bortfall av værdata, brannmur har vært nede og datanettet har falt ut på anlegg, noen ganger i flere døgn.

Opptil 100 IT-arbeiderne i India hatt full tilgang til brannmurene på Statoils anlegg . I praksis er det mulig å stanse eller sabotere produksjon fra India.

Etter at NRK avdekket IT-tabbene i Statoil, satte selskapet ned et utvalg for å komme til bunns i saken. Nå har Statoil vedtatt å frata adgangen til de indiske IT-arbeiderne til brannmurene.

Petroleumstilsynet har satt i gang egen gransking av konsekvensene av outsourcingen i Statoil. Konklusjonen her er ennå ikke klar.

Oppretter nye stillinger i Norge

Etter det NRK kjenner til vil arbeidet starte umiddelbart.

Statoil oppretter 15–20 nye IT-stillinger i Norge som skal overta driften i første omgang. Selskapet hentet allerede i januar i år hjem noen IT-oppgaver.

I oktober i fjor satte Statoil ned et utvalg for å granske hvordan selskapet har fulgt opp datasikkerheten etter at de outsourcet drift og vedlikehold av teknisk nett til India.

Det er denne granskingsgruppa som nå har kommet med sin konklusjon.

Petroleumstilsynet ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

En tastefeil stanset Mongstad

Etter at Statoil satte ut drift og vedlikehold av det tekniske nettet og kontornettet for fem år siden til det indiske selskapet HCL, har oljegiganten vært rammet av en rekke uheldige hendelser som har påvirket både plattformer, landanlegg og Statoil sentralt.

Både evakuering, produksjonsstans, nedstengning og tap av kritisk værdata har vært resultatet. En indisk IT-arbeider stanset produksjonen på Mongstad på grunn av en tastefeil.

En rekke ganger har IT-arbeidere i India kommet bak tekniske barrierer og brannvegger hvor de ikke skulle ha vært.

I perioder har over 100 indiske IT-arbeidere hatt mastertilgang til alle Statoils anlegg og plattformer, uten at Statoil selv hadde oversikten over dette.

Kontrakten som Statoil har hatt med den indiske IT-giganten HCL om drift og vedlikehold av det tekniske nett og kontornett går ut i år.