Thommessen om byggeskandalen: – Jeg mener vi har fulgt rutinene 

Byggeprosjektet som skulle koste 1,1 milliarder kroner, ser ut til å ende med ei regning på over det dobbelte.

– Det kan sikkert være mange ting man skal tenke gjennom på håndteringa av det, sier Thommessen i en pressekonferanse om byggeskandalen ved Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen møtte i dag finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget for å gi sin forklaring på kostnadssprekken i et byggeprosjekt ved Stortinget.

I en varsla pressekonferanse etter møtet blir stortingspresidenten spurt om han selv mener han har etterspurt nok informasjon om overskridelsene underveis.

– Vi har hatt en etablert kommandolinje. Det er direktøren som rapporterer til presidentskapet. Vi har hatt full adgang til å få den kunnskapen som vi trengte. Jeg mener vi har fulgt de rutinene man kan forvente og som man bør ha, sier Thommessen.

– Tillit ikke tema

Flere opposisjonspartier mangler tillit til Thommessen.

Det har stormet kraftig rundt stortingspresident Olemic Thommessen (H) de siste dagene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I forkant av dagens oppvaskmøte sa KrFs Hans Fredrik Grøvan at svarene som kom i dag vil avgjøre om stortingspresidenten har tillit.

Tillit til Thommessen var ikke tema i møtet, ifølge ham selv.

– Det har ikke vært tema på den måten. Noen har vært innom det spørsmålet, men spørsmål om tillit har ikke vært diskutert. I den sammenheng har det vært diskutert hvem som har visst hva, der tror jeg vi har orientert godt, sier han.

– Jeg er ydmyk

Thommessen svarer ikke i dag direkte på spørsmål om han ser grunn til å vurdere sin stilling.

Thommessen sier han vil orientere Stortinget om saken.

– Hva som blir av voteringer rundt min person har jeg ikke lyst til å spekulere i, sier han.

– Du tar ikke noe selvkritikk?

– Jeg er ydmyk på at det er mye som kunne gjort annerledes, sier Thommessen.

Videre gjentar han at han mener han skulle blitt informert om situasjonen i prosjektet på et tidligere tidspunkt.

En journalist i salen spør ham deretter om det er noe han selv kunne gjort annerledes. Thommessen svarer at det er et spørsmål han bør grunne over.

– I ettertid kan man sikkert spørre seg om man burde fulgt opp tettere, rettet flere spørsmål til administrasjonen. Det kan sikkert være mange ting man skal tenke gjennom på håndteringa av det, sier han.

– Du har ikke fulgt opp tett nok og stilt mange nok spørsmål?

– Vel, det er i alle fall et spørsmål jeg bør grunne over, sier Thommessen.