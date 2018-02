Brukte gamle tall da han forsikret mot ny byggesprekk

Thommessen orienterte Stortinget om saken 20. desember i fjor, i forbindelse med behandlingen av nytt budsjett. Da forsikret han at den nye kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner var nok.

– Presidentskapet har løpende og tett kontakt med administrasjonen og prosjektledelsen om utviklingen i prosjektet. Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling, sa Thommessen til Stortinget.

Men nå viser det seg at den forsikringen bygget på tall som allerede var to måneder gamle. På nyåret ble det som kjent klart at budsjettet igjen sprekker med 500 millioner kroner.

Stortingets byggeprosjekt Ekspandér faktaboks * Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. 15. februar 2018 ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident OlemicThommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

– Alvorlig

OPPRØRT: Kari Elisabeth Kaski (SV), her sammen med Olemic Thommessen (H) i stortingssalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) reagerer på opplysningene. SV har allerede fremmet mistillitsforslag mot Olemic Thommessen.

– Jeg er veldig bekymret for at man nå igjen er i en situasjon der Stortinget kanskje har blitt feilinformert i denne saken, sier hun til NRK.

Ifølge Kaski fikk ikke Stortinget noen signaler om at tallene som lå til grunn for forsikringen, var to måneder gamle.

– Vi fikk fremlagt tall som vi måtte ta utgangspunkt i at var de siste, oppdaterte tallene. Vi fattet et vedtak på bakgrunn av det. Det var ingenting som tilsa at prosjektet ville sprekke med ytterligere en halv milliard da vi vedtok budsjettet. Derfor er dette kjempealvorlig, sier hun.

– Normal prosedyre

Olemic Thommessen bekrefter at tallene han la til grunn for redegjørelsen, stammet fra slutten av oktober. Tallene fikk han på sitt bord 7. desember.

– Det har vært normal prosedyre at det tar cirka fire uker før det kommer frem til presidentskapet. Direktøren har vært vår kanal til den informasjonen. I tiden fra 7. til 20. desember ble det arbeidet med innlegget jeg skulle holde i Stortinget, forklarer Thommessen.

– Hadde du noen kontakt mellom 7. og 20. desember for å forsikre deg om at kostnadsrammen holdt?

– Nei, vi har ikke alternative kanaler nedover i det administrative systemet. Presidentskapet må forholde seg til de kanaler og ansvarslinjer vi har, altså direktøren, svarer han.

Stortingets direktør Ida Børresen gikk som kjent av i februar, da det ble kjent at budsjettet igjen ville sprekke. Hun sa først at Thommessen hadde blitt advart om dette før jul. Denne uttalelsen trakk hun tilbake i en e-post til presidentskapet mandag ettermiddag.

– Vi varslet om en presset økonomisk situasjon, men vi trodde det var håndterbart. Vi varslet ikke om overskridelser, sa den avgåtte stortingsdirektøren til NRK tirsdag ettermiddag.