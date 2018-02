Foreslår ansettelsesstopp på Stortinget

Stortingspresident Olemic Thommessen er enig i at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett.

– Jeg er opptatt av at Stortinget må ta sin del av dette. Jeg vil foreslå en ansettelsesstopp på Stortinget. Jeg mener at fremtidige byggeprosjekter må legges på is. Så må vi sette i gang en spareplan for Stortinget. Jeg ønsker meg et slankere storting, og mener at det er mulig å få til, sier Thommessen til NRK.

– Betyr det at folk må forlate jobbene sine?

– Nei. Vi tar sikte på en ansettelsestopp, sier Thommessen.

Han vil be Stortingets administrasjon forberede og legge frem en plan som tar sikte på betydelige administrative besparelser.

Stortingets byggeprosjekt er beregnet til å koste 2,3 milliarder kroner, altså 1,2 milliarder mer enn det opprinnelige budsjettet.

Thommessen vil også at fremtidige prosjekter skal gjennomføres av Statsbygg. I tillegg vil han be om en ny eksternt kvalitetssikring av kostnadene knyttet til tunnelprosjektet.

IKKE FORNØYD: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, mener tiltakene Thommessen nå presenterer ikke er nok. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV: – Ikke nok

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, mener tiltakene Thommessen nå kommer ikke er nok.

– Det er vel sent å komme med en spareplan nå. Det er åpenbart at ansettelsesstopp ikke er nok for å dekke opp denne kostnadssprekken, og det fritar ikke han for ansvaret han har.

Det ligger nok besparelser i å si nei nye store prosjekter, og vi vil se nøye på det han kommer med. Men, vi må se nøye på denne byggesaken også, sier Kaski til NRK.

Rødt: Vil ta fra stortingsrepresentantene

Heller ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes lar seg imponere.

– Det er en forakt for fellesskapets midler hvis denne enorme sløsinga ikke får konsekvenser for den hovedansvarlige selv. Thommessen har fått en rekke advarsler over flere år. Det tyder på at han ikke har gjort jobben sin skikkelig og da må det også får konsekvenser for han selv, sier Moxnes til NRK.

Rødt-lederen er opptatt av at kuttene ikke skal ramme de ansatte ved Stortinget. Han ønsker heller å kutte i lønna til stortingsrepresentantene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil kutte i lønna til stortingsrepresentantene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vårt forslag er at vi skal spare inn betydelige summer ved å kutte i lønna til stortingsrepresentantene. Vi vil også kutte i Stortingspresidentens egen lønn. Som øverste ansvarlig ville det vært naturlig at vi ser på de innsparingsmulighetene og ikke bare kutte de som jobber for oss på Stortinget, mener Moxnes.

Onsdag morgen møter Thommessen finanskomiteens medlemmer og de parlamentariske lederne på Stortinget. Svarene han gir her kan bli avgjørende for om han får fortsette som stortingspresident.