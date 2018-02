KrF om byggeskandale: – En halv milliard påløper ikke over natta

Regninga for et byggeprosjekt ved Stortinget ligger an til å bli 1,2 milliarder større enn planlagt.

Stortingspresident Olemic Thommessen mener Stortinget selv må betale deler av overskridelsen på sitt eget budsjett, og foreslår blant annet ansettelsesstopp for å slanke Stortinget.

Klokka 8.30 i dag møter Thommessen finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget for å gi sin forklaring på overskridelsene.

KrF er ikke beroliga av at Thommessen nå vil spare, sier parlamentarisk nestleder i partiet, Hans Fredrik Grøvan.

– I dag er det viktig å stille spørsmål om hva som har skjedd og hvorfor. Svarene vil avgjøre hva slags tillit vi kan ha til presidenten, sier Grøvan i Politisk kvarter i dag.

– Ikke beroliga

Grøvan viser til at Thommessen i denne saken har uttrykt at han ikke var godt nok informert om overskridelsene i prosjektet, men lurer på om han selv har prøvd å skaffe seg informasjon.

– En halv milliard påløper ikke over natta. Vi er ikke beroliga av de svarene vi har fått, sier han.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud (Ap) er heller ikke imponert over spareforslagene fra Thommessen. Hun mener prosjektet burde vært fulgt opp tettere fra presidentskapet på et tidligere tidspunkt.

– Jeg er veldig overraska over at vi hører en så tilbakelent stortingspresident som akkurat nå ser ut til at han skal prøve å begynne å lene seg framover, sier Rigmor Aasrud (Ap).

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener denne saken viser at Stortinget aldri mer kan være byggherre i et byggeprosjekt.

I forrige uke ba hun regjeringspartiene og KrF ta stilling til om de har tillit til stortingspresidenten.

Stortingspresident Olemic Thommessen stilte ikke til debatten i Politisk kvarter, men sa til NRK i går kveld at han mener det viktige nå er å håndtere situasjonen best mulig framover.

Arbeidsgruppe om Thommessen: – Har neppe noe mer ansvar

Det omstridte byggeprosjektet innebærer blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

Da spaden ble satt i jorda, tilbake i 2014, var planen at prosjektet skulle koste 1,1 milliarder. Anslaget økte både i 2015 og i 2016, før en ny sprekk på 500 millioner ble kjent i midten av februar i år.

Direktøren på Stortinget, Ida Børresen, gikk av etter at den nye overskridelsen ble kjent.

Hun sa først at stortingspresident Thommessen hadde blitt advart om overskridelsen før jul. Denne uttalelsen trakk hun tilbake i en e-post til presidentskapet mandag ettermiddag.

SV har fremma mistillitsforslag mot Olemic Thommessen for hans håndtering av saken.

Thommessen selv har uttalt at han har støtte i resten av presidentskapet, og at han mener han tar ansvar for saken ved å bli værende i sin stilling.

I en utredning av hvordan Stortinget kan bli bedre på byggeprosjekt i framtida, skriver arbeidsgruppa blant annet at stortingspresidenten neppe har noe mer ansvar enn resten av presidentskapet.