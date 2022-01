Taliban-topp til NRK: Har ikke arrestert kvinneaktivister

– Vi oppfordrer Taliban til å komme med informasjon om de to kvinnene og sikre alle afghaneres rettigheter, skriver FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA) på Twitter.

Foto: Skjermbilde

I taliban-samtalene som foregår i Oslo i disse dager, ble arrestasjonen av to afghanske kvinner i forrige uke brakt på bane. .

En av de kvinnelige aktivistene truet med å forlate møtet og prosessen dersom de to kvinnene ikke blir løslatt.

Sier Taliban ikke kjenner til arrestasjon

Taliban-delegat Shafi Azam avviser anklagene om at Taliban er involvert i arrestasjonen av de to kvinnene.

Paryani var en av rundt 25 kvinner som sist søndag deltok i en demonstrasjon for å protestere mot Talibans krav om at alle kvinner må bære hijab offentlig.

Kort tid før pågripelsen, la Paryani ut en kort video i sosiale medier der hun skriker etter hjelp og forteller at Taliban dundrer på døra hennes.

Et øyenvitne har fortalt nyhetsbyrået AP at minst ti bevæpnede menn arresterte Paryani og tre andre personer.

Taliban-delegat Azam mener at kvinnene gjemmer seg, og at de gjør dette for å få asyl i et annet land. Azam sier at regjeringen ikke vet noen ting om situasjonen.

– De er ikke i Talibans fengsel, sier Azam til NRK.

– Men hvis kvinnene slippes fri, vil de da kunne demonstrere den neste søndagen etter de er sluppet fri?

– Da bør de bli spurt om hva som var grunnen til at de gjemte seg. Vi respekterer at kvinner demonstrerer. De har lov til å heve stemmen for rettighetene sine, men de bør ikke trosse religiøse og kulturelle regler. I andre land er det også regler for demonstrasjoner og protester. Hvis de respekterer reglene og verdiene til nasjonen, vil ingen stoppe dem, sier Azam.

I oktober i fjor demonstrerte disse kvinnene for retten til utdanning inne på en privat skole i Kabul. Foto: Ahmad Halabisaz / AP

Viser til kulturforskjeller

Et sentralt tema som diskuteres under forhandlingene, er nettopp kvinners rettigheter.

Taliban forbyr kvinner å reise lenger enn 72 kilometer uten mannlig følge. Azam forklarer at det er på grunn av den afghanske kulturen, og vanene og verdiene til befolkningen.

Paryani tilhører organisasjonen «Søkere av rettferdighet», som har arrangert flere demonstrasjoner i Kabul etter at Taliban kom til makten. Blant dem var søndagens protest der det ble brent en hvit burka.

– Kulturen i Norge, Kabul og distriktene i Afghanistan er totalt forskjellig, sier Azam.

Han forklarer at reglene er annerledes i byene, der flere kvinner har utdanning.

– Kan urbane kvinner reise så mye de vil?

Azam svarer ikke direkte på spørsmålet, og sier at reglene er som de er på grunn av Islam og kultur, og at regjeringen kan diskutere reglene.

Søndag 16. januar demonstrerte flere kvinner i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Tøff situasjon

Azam forklarer at de gjennomfører forhandlingene fordi de ønsker internasjonal hjelp til å løse økonomiske problemer.

Han sier at den nåværende situasjonen er tøff. Regjeringen har ikke råd til å lønne ansatte i helsevesenet, eller kjøpe medisinsk utstyr.

Flere skoler har stengt på grunn av situasjonen.

– Den nye regjeringen er klar for å akseptere de verdiene som er akseptable for internasjonale samfunn. Jeg synes det er et positivt signal. Det bør støttes, ikke straffes, sier Azam.

Han er takknemlig for turen til Norge.

– De har lagd en scene der vi kan bli hørt, sier han.