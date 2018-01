Sykehus vet ikke om helsepersonell er vaksinert mot meslinger

– Våre klare anbefalinger er at alle ansatte ved sykehuset vaksineres mot barnesykdommene, hvis de ikke allerede er det, sier smitteoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, til Aftenposten.

Smitteoverlege Egil Lingaas mener at leger og sykepleiere som jobber med alvorlig syke bør ha gjennomgått vaksineprogrammet. Foto: Nadir Alam / NRK

Sykehuset har ingen klar oversikt over de ansattes vaksinestatus, men mener helsepersonell har et moralsk ansvar for å vaksinere seg.

Etter at det i forrige uke ble kjent at en av de ansatte ved et sykehus i Göteborg er smittet med meslinger, har debatten om vaksinering av helsepersonell også blitt aktuell i Norge.

Et meslingutbrudd vil være svært smittsomt, men Folkehelseinstituttet sier at en eventuell spredning i Norge vil begrenses av den høye dekningsgraden for meslingvaksine. Foto: Wikipedia

Ifølge Aftenposten følger Folkehelseinstituttet med på situasjonen i Sverige.

Overlege Trude Arnesen sier at spredningen i Norge likevel vil være liten, fordi dekningsgraden for meslingvaksine er høy.

– Sykdommen er svært smittsom, og dette utbruddet er nok en påminnelse om at det er viktig å vaksinere seg, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Arnesen, til Aftenposten. Foto: Folkehelseinstituttet