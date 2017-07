Frankrike gjør vaksinering obligatorisk etter meslingutbrudd

Det kunngjorde den franske regjeringen denne uken.

Statsminister Minister Édouard Philippe mener det «uakseptabelt» at barn i Frankrike fremdeles dør av meslinger.

I forrige måned uttalte Frankrikes helseminister Health Agnès Buzyn til avisen Le Parisien at endringen er en konsekvens av meslingutbruddet som har rammet Frankrike og andre land i Europa.

– Meslinger dukker opp igjen i Frankrike nå. Ti barn har dødd siden 2008. Ettersom denne vaksinen bare er anbefalt og ikke obligatorisk, er dekningsgraden bare 75 prosent, og den burde vært 95 prosent for å forebygge denne epidemien. Vi har det samme problemet med hjernehinnebetennelse, sa Buzyn.

Vaksineskeptiske

Per i dag er det kun tre vaksiner som er obligatoriske i Frankrike: mot difteri, stivkrampe og polio. Fra 2018 må alle barn også vaksineres mot meslinger, hepatitt B, influensa, kikhoste, kusma, røde hunder, lungebetennelse og meningitt C (hjernehinnebetennelse).

Ifølge en studie gjort blant over 65.000 mennesker i 67 land i fjor endte franskmennene opp med å være de som er mest skeptiske til hvor trygge vaksinene som finnes i dag er.

I undersøkelsen var 41 prosent av de franske respondentene at de er uenige i påstanden «vaksiner er trygge», mot 13 prosent totalt.

Studien er finansiert av blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), og ble publisert i det anerkjente helsetidsskriftet The Lancet i fjor.

MESLINGUTBRUDD: En rekke land i Europa har den siste tiden opplevd utbrudd av meslinger. Foto: Skjermbilde, European Centre for Disease Prevention and Control

Valgfritt i Norge

I Norges ligger dekningsgraden for de fleste vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet rundt 95 prosent for to- og niåringer og noe lavere for 16-åringer.

– Hvor høy dekningen må være for at en sykdom skal stanses varierer, men for meslinger, som kanskje er den mest smittsomme vi kjenner, mener WHO at den bør være 95 prosent, sier Øystein Riise, overlege ved Folkehelseinstituttets avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, til NRK.

OVERLEGE: Øyvind Riise ved Folkehelseinstituttets avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer. Foto: Folkehelseinstituttet

Han sier at Norge har god oversikt over vaksinedekningen og at dekningen i realiteten kanskje er enda høyere enn det statistikken tilsier.

– Det kan være ulike grunner til at man ikke er registrert som vaksinert: Det kan være barn som flytter mye rundt og dermed ikke har blitt fanget opp av helsestasjon, barn som er vaksinert i Norge eller utlandet og mangler registrering av vaksiner, sier Riise.

– Noen veldig få kan ikke vaksineres, og noen ønsker ikke å la seg vaksinere. Det at vi ikke har 100 prosent dekning betyr ikke at de resterende prosentene er folk som ikke vil vaksineres.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke obligatorisk vaksinering. Selv om det i 2017 har vært flere hundre tilfeller av meslinger i Europa, har det ikke vært påvist smitte i Norge.

– Dekningen er veldig høy i Norge, men så lenge det ikke er slik i alle land så vil sykdommen sirkulere. Jo flere land som klarer å få tilstrekkelig dekning, jo nærmere er man målet om i eliminere meslinger i Europa, sier Riise.