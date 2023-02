Svarer kritikerne: – Kunne satt opp renta mer og raskere

Hvis mange nok tror at alt blir dyrere i morgen, vil de kjøpe ting de kanskje trenger i fremtiden allerede i dag.

Det er ett av problemene med inflasjon. Den kan bli selvforsterkende, og føre til at økte priser møtes med krav om økte lønninger.

Som en snøball som ruller nedover en bakke og blir stadig større.

I Ida Woldens Baches første årstale som sentralbanksjef, sier hun at det aldri skal være tvil om at sentralbanken vil jobbe for å sikre en lav og stabil inflasjon.

Hun holder talen klokka 18

Siden Wolden Bache tok over som sentralbanksjef, er styringsrenta økt fra 0,75 prosent til 2,75 prosent.

Samtidig er prisveksten nå 7 prosent, langt over sentralbankens mål om 2 prosent over tid.

Hun trekker paralleller mellom dagens situasjon med høy prisvekst, og situasjonen for 50 år siden.

Prisproblemer som minner om 70-tallet

Inflasjonen var skyhøy, og ble mye verre etter at det brøt ut krig i Midtøsten høsten 1973.

Arabiske OPEC-land strupte tilførselen av olje til store industriland, og gjorde at oljeprisen gikk nesten firegangeren.

Bensin ble både svindyrt og en mangelvare.

I årstalen viser sentralbanksjefen til at inflasjonen har vært relativt lav og stabil i nær 30 år.

– Men det skal vise seg at inflasjonen ikke var død. To hendelser vekker den til live, sier Wolden Bache.

Hun snakker om pandemien og krig i Europa, som begge på sitt vis slår inn i prisen på varer og energi i en økonomi i høygir. Sentralbanken mener situasjonen ikke er ulik den på 1970-tallet.

Da toppet inflasjonen ut i 1975 før den falt tilbake i Norge. Men det kom en ny inflasjonstopp i 1981. I denne perioden har Norge fast valutakurs, mens den i dag er flytende.

Rentenivået tok støyten i stedet for valutakursen.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen.

– Kostbart hvis inflasjonen får feste

Til dagens situasjon sier Wolden Bache at sentralbanken ikke kan gjøre noe med økte priser på energi og råvarer, men at en periode med høy prisvekst kan dempes ved å redusere etterspørselen. Gjennom å øke rentene.

– Vi må være på vakt hvis også forventningene til prisveksten frem i tid skulle øke mye. Hvis inflasjonen skulle få feste, kan det bli mer kostbart å få den ned igjen, sier hun.

Sentralbanksjefen påpeker at de siste årene har vist oss at det ikke er gitt at prisene skal være stabile over tid.

– Men det skal aldri være tvil om at vi vil gjøre jobben vi er satt til å gjøre – å sikre lav og stabil inflasjon, sier hun.

Slår tilbake mot kritikerne

Sentralbanken har i flere omganger blitt kraftig kritisert, blant annet fra LO, om å sette opp rentene raskere enn nødvendig.

Men Wolden Bache sier at dersom sentralbanken hadde holdt igjen på rentehevingene, kunne man risikert at man måtte sette opp rentene kraftigere senere.

– Vi kunne satt rentene opp mer og raskere enn vi har gjort så langt. Da kunne inflasjonen ha avtatt raskere, sier hun, og minner om at målet er en prisvekst over tid på 2 prosent.

– Når vi velger å bruke noe tid på å få inflasjonen ned, er det fordi vi også ønsker å bidra til at flest mulig er i jobb, sier hun.

Sentralbankesjefen sier at sentralbanken ikke ønsker å stramme til mer enn det som er nødvendig for å få ned inflasjonen.

Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank.

Spår ustabile strømpriser fremover

Sentralbanksjefen peker på at mye er usikkert fremover, men at hun er helt sikker på en ting.

At verdensøkonomien må gjennom en nødvendig omstilling til en lavutslippsøkonomi – og at overgangen vil stimuleres av at det blir stadig dyrere å slippe ut klimagasser.

– Omstillingen vil ikke skje sømløst. Det siste året har vi sett variasjoner i strømprisene som blant annet skyldes at tilgangen på ren energi ikke fases inn like fort som bruk av fossil energi fases ut, sier hun og legger til:

– Slike utslag i prisene kan vi komme til å se mer av fremover.

– Vi må også være forberedt på at enkelte priser i en overgangsperiode vil kunne ligge høyere enn der de vil ligge på sikt, sier hun.

Strømkostnader nå

Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann

Vaske klær 0,7 kr En vask

Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Hun sier at det beste bidraget fra pengepolitikken inn i omstillingen er å holde inflasjonen stabil og lav.

For investeringer i det grønne krever investeringer – med usikker inntjening langt frem i tid.

– Lav og stabil inflasjon gjør det tryggere å foreta disse investeringene, sier hun.

