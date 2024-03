Boligutleie er historisk ulønnsomt

–– Det har aldri vært mindre lønnsomt å leie ut bolig enn det er i dag. Hvis du tar inntektene og tar bort normale kostnader, og det du må betale på lånet ditt, så går du faktisk i minus som utleier, sier Are Oust.

– Enten må boligprisene ned. Eller så må renta mye ned. Eller så må leieprisene videre opp. Det siste høres veldig sannsynlig ut, sier Are Oust, professor ved NTNU Handelshøyskolen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han er professor ved NTNU Handelshøyskolen og har forsket på boligmarkedet i nær 20 år.

Det har blitt langt dyrere å leie bolig de siste par årene. I Oslo har leieprisene økt med nær 16 prosent på to år. Men kostnadene ved å eie bolig har økt mye mer.

Forklaringen er at lånerentene har steget kraftig, etter 14 rentehopp fra Norges Bank på to år.

Men også andre eierkostnader har økt. Forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Ikke minst formuesskatten, som er økt betydelig for sekundærboliger under dagens regjering.

Den største andelen av norske utleieboliger er nettopp sekundærboliger, viser en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse laget i fjor, på oppdrag fra regjeringen.

Om forutsetningene bak regnestykkene Ekspander/minimer faktaboks Grafen viser utleieøkonomien.

Boligen som leies ut er en medianbolig i Oslo som er leid ut til den normale prosentvise husleien i hovedstaden.

Fra leien er det trukket fra 1% i eierkostnader.

Dette dekker forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt og vedlikehold, og antas å være et konservativt anslag på eierkostnader.

Det er regnet med 70% belåning av boligen og gjennomsnittlig lånerente.

Beregningene er gjort før skatt. Hvis beregningene i stedet ble gjort etter skatt ville det ha påvirket begge grafene. Det gis 22 prosent skatt i fradrag for gjeldsrenter på lånet. Samtidig må utleier betale 22 prosent skatt på leieinntektene.

Kilde: Boligmarkedsforsker Are Oust, professor ved NTNU Handelshøyskolen

– Jeg er ikke overraska over at folk selger når det ikke er lønnsomt å eie. Det må vi forvente at vi ser mye av. Faren er at det er så mange som selger at vi får for få leieboliger. Og at det blir dyrt og vanskelig å skaffe seg leiebolig når en trenger det, sier Oust.

Boligforskeren er styremedlem og medeier i eiendomsselskaper i Trondheim, som er investert i både bolig- og næringseiendom.

– Det forsvinner leieboliger til enhver tid ut av markedet, sier adm.dir. Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Eiendom Norge: – Mest sannsynlig kraftig leieprisvekst

Tallene for utleieøkonomi som professor Oust har på sin pult, er til forveksling lik de regnestykkene som Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge sitter med.

– For første gang har vi leiepriser som er betydelig under eierkostnadene, spesielt i de dyreste byene, sier han.

Lauridsen mener at utviklinga kan føre til enda tøffere tider for de som er på jakt etter en bolig å leie.

– Folk kjøper ikke boliger for utleie hvis det ikke er lønnsomt. Og det forsvinner leieboliger til enhver tid ut av markedet. Det er den ene konsekvensen. Den andre konsekvensen er at vi mest sannsynlig får en fortsatt ganske kraftig prisvekst i leiemarkedet. Litt i likhet med det vi har hatt de siste to årene, sier han.

– Økt låneramme til Husbanken har hatt effekt på boligbyggingen. Men det tar tid, sier boligminister Erling Sande. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Erling Sande i Senterpartiet er boligminister i Norge.

Han sier at det for regjeringa er aller viktigst å få kontroll med prisveksten og renteveksten, som rammer både de som leier og de som leier ut.

Statsråden har ingen løsninger som raskt vil kunne løse utfordringene med stadig færre og dyrere utleieboliger, men sier at regjeringa jobber med saken.

– På kort sikt tror jeg det viktigste vi kan gjøre er å prøve å få flere utleieboliger ut i markedet. Å legge til rette for at flere av de som vurderer å leie ut, faktisk gjør det. Det prøver vi gjennom boligdugnaden.no, sier han.

Sande forklarer at det er en statlig tjeneste som skal hjelpe folk med å komme i gang med utleie.

– Ingen menneskerett å drive med utleie

Leieboerforeningen er i sterk vekst for tiden, og organisasjonen peker på medlemmer som er fortvilet over situasjonen de står ovenfor.

– Vi har mange saker om oppsigelser, og en økning i antall utkastelsessaker. Veldig mange gjelder husleieøkningen selvfølgelig, det sier Anne-Rita Andal, organisasjonssekretær i Leieboerforeningen.

–​​​​​​​ Det er leieboerne vi er mest bekymret for, sier Anne-Rita Andal, organisasjonssekretær i Leieboerforeningen.

Hun påpeker at det er urovekkende at utleiere vurderer å trekke boliger ut av markedet.

– Vi trenger utleierne.

– Men det er ikke en menneskerett å drive med utleie, men det er faktisk en menneskerett å ha et trygt sted å bo til en overkommelig pris, sier Andal.

Selv med leiepriser som stiger minde enn boligprisene, trekker hun frem den store mangelen på boliger.

I tillegg til en mangel på studentboliger, mangler det også kommunale boliger i byene - og mange leieboere med vanlige inntekter sliter med å finne et sted å bo.

Andal etterlyser en ny samtale om boligpolitikk, leiesektoren og profitt i boligmarkedet.

Hun mener at leiesektoren vi har nå motarbeider eierlinjen, og gjør det umulig for leieboere å komme seg inn på boligmarkedet.

– Hvorfor er det slik at det skal være profitabelt å leie ut boliger? Kunne man heller tenkt seg at man hadde en offentlig, eller en ideell boligsektor i Norge, i tillegg til de andre leiesektorene, der man leier ut uten profitt?

– Som faktisk gjorde at folk kunne spart seg opp til å bli boligeiere, den samtalen savner jeg, sier Andal.