Mener Norges Bank må roe ned rentetempoet

Norges Bank har i sommer satt opp styringsrenten med ett helt prosentpoeng.

I morgen venter økonomene et nytt kraftig rentehopp fra sentralbanken.

En så bratt renteoppgang har vi ikke hatt siden 1998. Samtidig er gjeldsnivået blant folk flest veldig mye høyere i dag – og renteøkningene biter mye hardere fordi svært mange har flytende rente på boliglånet.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen kommer nå med et varsko.

For rentehoppene fra i sommer ennå ikke har slått inn i økonomien til husholdningene. Bankene må varsle alle hevinger i boliglånsrentene seks uker før de skjer.

– Jeg synes rentehevingene nå er helt unødvendig. Norsk økonomi svekkes allerede, og vi trenger ikke gi økonomien et puff i ryggen i nedoverbakke, sier han.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Foto: Johan B. Sættem

Sentralbanker over hele verden sliter med skyhøy prisvekst.

Rentesjokk i Sverige

I Sverige ble styringsrenta i går satt opp mer enn ventet – med et helt prosentpoeng.

Her hjemme venter de fleste ekspertene at Norges Bank i morgen hever styringsrenta tilsvarende to ganger det som regnes som en normal renteendring.

– Det er ganske mye innstramminger på vei allerede, som vi ennå ikke har kjent effekten av. Det er all grunn for Norges Bank til å holde seg i ro på torsdag, sier han.

Også LO mener at det er viktig at sentralbanken nå holder igjen på de doble rentehoppene. Sjeføkonom Roger Bjørnstad har i E24 og DN advart mot å komme med nye doble rentehevinger nå.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Foto: Johan B. Sættem /NRK

Han har ingen tro på at økte priser fører til lønninger som løper løpsk, og frykter at konsekvensene av rentepolitikken blir at mange mister jobben.

– Nå må de roe seg ned. Inflasjonen er importert og skyldes ikke innenlandske forhold. Vi har en lønnsdannelse som håndterer den typen inflasjon, sier han.

Også professor Steinar Holden ved UIO har til E24 og i Dagsnytt 18 advart mot å øke rentene mye nå – på grunn av faren for en betydelig økning i arbeidsledigheten.

Bak denne døren settes styringsrenten, så påvirker blant annet boligrenten til alle nordmenn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Fornuftig av Norges Bank å bremse mer

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets mener imidlertid at sentralbanken må holde på planen om å øke renta videre.

Så får sentralbanken heller ta foten av gasspedalen i 2023, dersom den økonomiske utviklingen tilsier det.

Faren er at forventningene til at alt vil bli dyrere i morgen sammenlignet med det det koster i dag, setter seg fast.

– Det er litt for tidlig å ta pause i rentesettingen nå. Grunnen er ganske enkel, at hvis vi ikke bremser økonomien, så er det en fare for at økonomien setter seg mer fast, sier han.

Da kan resultatet bli til en spiral der prisene og lønningene kappes om å øke mest.

– Erfaringene viser, at med en så lav arbeidsledighet og med så stor mangel på arbeidskraft i økonomien, så vil lønnsveksten etter hvert komme opp, selv om det ikke blir utfallet av forhandlingene mellom LO og NHO. Da blir også prisveksten høyere enn 2 prosent. Derfor er det enn så lenge fornuftig av Norges Bank å bremse ned, sier han.