Økonomer venter høyere rente - LO varsler tøffere lønnsoppgjør

– Man må tenke seg litt om når man handler i butikken om det er mat, klær eller hva det nå er. Så man blir mere bevisst når det gjelder privatøkonomien, sier Siren Sundby.

Som mange andre nordmenn har hun merket den høye prisstigningen på lommeboken. Fredag kom tallene fra Statistisk sentralbyrå, som viste at prisveksten i Norge steg til 7 prosent i januar.

Ali Aslan sier han merker at prisene stiger på nesten alt.

– Før så kunne jeg kjøpe to bæreposer med matvarer for 300–400 kroner i butikken. Nå koster det 700 kroner, så det er dobbelt så dyrt, sier Ali Aslan.

Bankene tror på høyere rente

Makroanalytiker i Nordea Dane Cekov sier de venter et rentetopp på 3,50 i juni.

Spådommene for fremtiden er ikke lysere blant økonomene. Den høye prisstigningen i Norge har fortsatt til tross for en rekke renteoppganger fra Norges Bank og nå tror analytikere at den vil fortsette å gå opp.

I en fersk analyse tror Nordea at Norges Bank vil øke styringsrenta til 3,5.

– Vi har oppjustert vår prognose. Før så trodde vi Norges Bank ville heve renten til 3,25 i juni, men nå venter vi en rentetopp på 3,50 i juni, sier makroøkonom i Nordea, Dane Cekov.

– Det er både fordi inflasjonen har vært høyere enn det Norges Bank så for seg, og fordi utviklingen i Norsk og global økonomi har gått bedre.

Hos Norges største bank, DNB er også spådommene dystre for folk med høye boliglån.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB tror også på høyere rente fremover Foto: Inger Johanne Stenberg

– Inflasjonstallene var sterkere enn forventet og langt sterkere enn det sentralbanken hadde lagt til grunn. Det betyr at Norges Bank vil løfte renteplanene når de legger frem planen i mars, sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

Varsler tøffere lønnsoppgjør

Økende priser på både mat og energi har ført til at flere nordmenn har fått mindre å rutte med. Flere hjelpeorganisasjoner som NRK har snakket med forteller at matkøene bare har blitt lenger. De høye prisene får også LO til å varsle tøffe krav i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, varsler tøffe krav i lønnsoppgjøret. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– De som har minst, er også de som har blitt rammet hardest av denne økende prisveksten som vi har sett. Vi kommer til å ha fokus på løfte dem som tjener minst, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.