LO vil avlyse planlagte renteøkninger

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad vil at Norges Bank skal avlyse de planlagte renteøkningene i 2023.

– Det er ikke riktig medisin å møte den importerte inflasjonen med å redusere etterspørselen her hjemme. Den kraftige prisveksten demper etterspørselen mye i seg selv, og de med lavest inntekt bærer den største byrden. Det er nå snarere behov for å demme opp for konsekvensene av prisveksten for husholdninger, bedrifter og kommuner, sier Bjørnstad i en pressemelding.

Torsdag ble det kjent at Norges Bank vurderer å øke renten på sikt.

– Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding fra Norges Bank.