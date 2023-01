Onsdag morgen publiserer DNB sine første økonomiske utsikter for året.

Prognosene viser at landets største finanskonsern spår at farten i økonomien på fastlandet svekkes i første halvår. Årsaken er blant annet at folk vil bruke mindre penger på forbruk.

2022 ble et elendig år for husholdningene i økonomisk forstand, der alt økte i pris og de aller fleste fikk dårligere råd.

For 2023 mener DNB at utsiktene ser lysere ut.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Des 2021 – des 2022 + 11,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

Banken spår at lønningene vil stige med 4,8 prosent i årets lønnsoppgjør, litt mer enn veksten i konsumprisene, som anslås til 4,6 prosent.

– Selv om lønningene vil stige mer enn på lenge, vil de omtrent holde tritt med prisveksten. Reallønningene vil være omtrent flate i år, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til NRK.

Torsdag publiserte Nordea sitt første økonomiske utsyn for året. Banken venter en noe sterkere reallønnsvekst enn DNB.

Spår mer rentemedisin fra sentralbanken

Norges Bank signaliserte i sin siste pengepolitiske rapport fra desember at renta skal videre opp i mars.

DNB spår også at det kommer en renteheving i mars. I tillegg ventes nok et rentehopp fra sentralbanken før sommeren, og at rentetoppen flater ut på 3,25 prosent.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 1 % 2 % 3 % 2,75 % Prognose Norges bank

Der vil renta holde seg inn i 2024, dersom prognosemakerne får rett. Før den igjen settes ned i første kvartal neste år.

Venter at boligprisfallet snart er over

Boligprisene falt kraftig i fjor høst siden toppen i august 2022, og var ved utgangen av desember 1,5 prosent høyere enn ett år tilbake, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

Nå ventes boligprisene å faller videre til og med mars måned.

– Derfra venter vi at prisene vil flate ut, og at de stiger moderat resten av året, sier Haugland.

Da har banken regnet med såkalt sesongjusterte tall, som er et uttrykk for det som regnes som regnes for en normal prisutvikling.

I 2023 venter DNB at boligprisene faller med 2,6 prosent, målt som gjennomsnitt mot prisene i fjor.

Måten tallet beregnes på, gjør at en del av dette fallet i praksis allerede er tatt ut gjennom prisfallet i fjor høst siden toppen i august.

For 2024 og 2025 venter DNB at boligprisene stiger mellom 2-2,5 prosent.

Banken spår at boligpristoppen fra august i fjor, tas igjen i 2025.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Spår at arbeidsledigheten øker noe

Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag morgen tall fra sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Den viser at 3,4 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i desember i fjor.

Tallet er identisk med den ledigheten som DNB spår for 2023 (AKU)

101 000 personer var arbeidsledige i desember, etter SSBs måte å måle på.

Dette er 10 000 flere enn da arbeidsledigheten var på sitt laveste etter pandemien, i april 2022.

SSB og NAV måler arbeidsledighet på ulik måte.

Mens NAV måler de som er registrert som helt ledige i NAV-systemet, baserer SSBs målinger seg på telefonintervjuer, slik ledighetsstatistikk defineres internasjonalt. Mer om forskjellene kan leses her.