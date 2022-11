– Regjeringens skatteopplegg vil neppe bite noe særlig på forskjellene i Norge, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Han la i dag fram SVs alternative budsjett for 2023.

Det danner et viktig grunnlag når partiet over helgen skal i forhandlinger med regjeringspartiene om neste års statsbudsjett.

I det alternative budsjettet foreslår partiet å øke formuesskatten med over 11 milliarder kroner neste år.

Totalt foreslår altså SV å øke det samlede skatte- og avgiftstrykket med 18 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.

Tre hovedprioriteringer

Lysbakken trakk opp tre hovedprioriteringer for SV foran de kommende budsjettforhandlingene:

Et mer omfordelende budsjett – SFO, tannhelse og økte ytelser og stønader, til blant annet minstepensjonister, barnefamilier, uføre og studenter.

– SFO, tannhelse og økte ytelser og stønader, til blant annet minstepensjonister, barnefamilier, uføre og studenter. Styrke klimapolitikken – Kutte klimautslipp raskt, gjøre endringer i oljepolitikken, blant annet skrote oljeskattepakken, og få til mer penger til naturvern.

– Kutte klimautslipp raskt, gjøre endringer i oljepolitikken, blant annet skrote oljeskattepakken, og få til mer penger til naturvern. Bistand – SV ønsker, sammen med regjeringspartiene, å se på muligheter for å styrke bistanden. Konkret foreslår SV et fond, hvor inntekter fra de høye gassprisene brukes på bistand.

– Åtte av ti får skattekutt

I regjeringens budsjettforslag, som kom for én måned siden, er det lagt opp til 46 milliarder kroner i skatte- og avgiftsøkninger neste år.

Når det gjelder grunnrenteskatt på vannkraft, har SV lagt inn regjeringens modell i sitt budsjett. Den vil gi mange milliarder i inntekter til statskassen neste år.

De som tjener under 800 000 kroner får lavere inntektsskatt hvis SV får bestemme.

– Det er åtte av ti nordmenn, det store flertallet av nordmenn, sa partileder Audun Lysbakken da han i dag la fram partiets alternative budsjett.

Han understreket at dette viser at det er mulig å lage et skattesystem som omfordeler kraftig.

Pakke mot dyrtid

SV foreslår også å bruke flere milliarder kroner på en såkalt dyrtidspakke, blant annet økt sosialhjelp, studiestøtte, bostøtte og barnetrygd. Det vil komme minstepensjonister, barnefamilier, studenter og uføre til gode.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: William Jobling / NRK

Inkludert et kutt i matmomsen, som SV også foreslår, vil denne pakken totalt bli på 11 milliarder kroner, ifølge Lysbakken. SV vil kutte matmomsen med 3 prosentpoeng i første halvår av 2023.

– Det er dyrtid i Norge, og mange sliter med regninger og renter. Da må vi møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av, sier partilederen.

Det siste året har rekordhøye priser på strøm, bensin og mat gjort den økonomiske situasjonen trangere for nordmenn flest.

På toppen av dette har en voldsom prisvekst nå ført til en rekke rentehevninger fra Norges Bank. Det betyr økte boligutgifter for mange nordmenn.

Oljekamp

SV vil også skrote den omstridte oljeskattepakken, som ble innført under koronapandemien. Det sparer partiet 2 milliarder kroner på.

Lysbakken varsler også at utbygging av det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet vil bli et tema i budsjettforhandlingene. Planen for utbygging og drift er ventet i høst, mens feltet eventuelt kommer som en sak til Stortinget over nyttår.

– Vi kommer til å gjøre alt det vi kan for å stoppe Wisting, enten det blir i denne runden eller andre runder. Vi tar med oss det og andre oljekrav inn, sier Lysbakken til NRK.

Han vil likevel ikke «spå om akkurat hvor det ender».

– Men vi har hatt to budsjettforlik hvor oljepolitikk har vært tema. Det blir det nå også. Vi skal ha resultater også på det områder.

Samtidig vil partiet bruke totalt 40 milliarder kroner på grønn omstilling.

Noen av pengene til sine satsinger vil SV hente på å kutte milliarder i støtten til motorveiprosjekter, innkjøp av færre jagerfly og økte skatter på formuer og høye inntekter.