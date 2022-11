– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i annonseringen.

Bache skal snakke om rentebeslutningen på en pressekonferanse 10.30.

September var sist gang styringsrenten gjorde et hopp, til 2,25 prosent.

Det var sjette gang den ble satt opp på et år.

Under koronapandemien, som førte til det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden krigen, ble styringsrenten satt helt ned til rekordlave null. Først i september i fjor snudde det.

Etter at Ida Wolden Bache i vår tok over som sentralbanksjef har hun varslet at renten skulle videre opp.

I juni, august og september ble den satt opp med et halvt prosentpoeng per gang.

Målet har vært å dempe prisveksten.