Feiret økt bostøtte – mangler over 800 millioner

– Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, kunne en glad SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fortelle mandag 24. oktober.

– Flere får bostøtte, og de får mer i strømstøtte helt frem til april 2023, la han til.

Bostøtte er en statlig ordning for folk med lave inntekter og høye boutgifter. Samtidig har en ekstra strømstøtte vært «hektet på» bostøtten under strømpriskrisen.

Av SVs pressemelding for snart to uker siden fremgikk det at partiet var blitt enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å:

øke inntektsgrensen for bostøtte frem til juni 2023 gjennom å videreføre den midlertidige utvidelsen. Det betyr at flere får bostøtte. Kostnad: 220 millioner kroner .

gi 1500 kroner ekstra i bostøtte fra januar til april, utover regjeringens forslag. Kostnad: 604 millioner kroner.

Kostnadsoverslagene, totalt 824 millioner kroner, bekreftes av regjeringspartiene.

Men det var én ting som ikke fremgikk av pressemeldingen fra SV, nemlig hvordan de nye tiltakene skal finansieres.

Svaret var å finne i selve avtaleteksten: Partiene er enige om at utgifter i 2023 skal finne sin inndekning i statsbudsjettforhandlingene.

De forhandlingene har som kjent ikke startet ennå. De vil først komme i gang om en uke, etter at SV i dag har lagt fram sitt alternative budsjett for neste år.

– Blir krevende

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad har bidratt til å forhandle fram avtalen med SV. Han skal også forhandle om statsbudsjettet.

Da kommer det til å bli hard dragkamp om å finne penger til å finansiere SVs mange krav og prioriteringer – i et budsjett regjeringen har lovt å holde stramt.

Pollestad peker på at bostøtte-løftet som nå er gitt for 2023, gir forutsigbarhet.

– Avtalen vil gi folk sikkerhet for at flere vil få bostøtte, og at de vil få økt støtte gjennom vinteren. Det er viktig med de høye strømprisene vi har.

Men når det gjelder finansieringen har han et lite varsel til SV:

– Det er viktig å understreke at dette skal tas inn i arbeidet med statsbudsjettet for 2023. Det gjelder ikke minst å finne inndekning for forslaget. Det kommer til å bli krevende.

SV gikk inn i forhandlingene som ble avsluttet sist mandag, med et krav om å legge om modellen for strømstøtte. Partiet ville ha økt støtte for forbruk opp til 1000 og 2000 kilowattimer og et tak på 3000 kilowattimer i måneden, mot 5000 i dag.

– Vi har sikret at det er regjeringens modell for strømstøtte som gjelder videre. Det var ikke aktuelt for Sp og Ap å gå med på å frata grupper av folk strømstøtte, sier Pollestad.

KREVENDE: Aps Eigil Knutsen (t.h.) og Sps Geir Pollestad skal i november forhandle om neste års statsbudsjett med SV. Foto: Alf Simensen / NTB

– Gjensidig utfordring

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes erkjenner at avtalen som ble inngått, var uvanlig, fordi den strekker seg inn i neste år.

Forslagspakken fra regjeringen handlet i all hovedsak om 2022-budsjettet. Men Fylkesnes peker samtidig på at både strømstøtte til bedriftene og økt strømstøtte til husholdningene, som lå i forslaget, strekker seg inn i neste år og dermed neste års budsjett.

– For oss har det gjennomgående vært tenkt støtte til husholdning og bostøtte i sammenheng. Det har også blitt resultatet av forhandlinger både i desember i fjor, i mars og nå, sier Fylkesnes til NRK.

– Grunnen til at vi ikke bare ville begrense oss til 2022, var at vi ville skape trygghet for alle de som er avhengig av bostøtte for å håndtere strømkrisen, at ikke de skulle leve i usikkerhet inn mot jula, sier han.

– Men går dere ikke nå inn i budsjettforhandlingene med minus på kontoen?

– Vi er veldig klar på at det er en gjensidig utfordring vi må løse. Vi har mange gode forslag på inndekning. For vår del er dette noe vi ikke vil ha problemer med å få prioritert, sier Fylkesnes, som legger til:

– Dette er ikke en start på budsjettforhandlingene for 2023 når det gjelder satsinger, det er en avsluttet avtale.

Fylkesnes mener det innebærer at ikke bare SV, men også regjeringspartiene, må bidra til å finne penger til satsingen på bostøtte og strømstøtte over nyttår.