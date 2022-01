SV mener regjeringen kan ha brutt smittevernloven

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Regjeringen har sagt at de skal vente til 14. januar med å gjøre vurderinger av tiltakene. Vi mener det ikke er en riktig forståelse av smittevernloven, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

– Det må gjøres fortløpende vurderinger og også justeringer underveis, hvis man ser at kravene i loven, for eksempel om forholdsmessighet, ikke følges, fortsetter han.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen kan ha brutt smittevernloven ved å nekte lettelser før en gitt dato. Foto: Torstein Bøe / NTB

SVs såkalt løse forslag blir behandlet senere i dag, samtidig med representantforslaget fra Frp om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

– Så du mener det at regjeringen så hardt holder fast ved at det ikke skal gjøres endringer før 14. januar er i strid med smittevernloven?

– Hvis det blir åpenbart etter hvert at tiltakene ikke står i forhold til smitteverneffekten og at konsekvensene er for store, så er det ikke en riktig forståelse av smittevernloven å vente til en dato som ble fastsatt i desember.

Skjenking og rødt nivå

På spørsmål om han mener det er åpenbart nå, at smitteverntiltakene ikke er forholdsmessige, svarer Fylkesnes som følger:

– Det er veldig mye som tyder på det, blant annet nasjonal skjenkestopp og rødt nivå på videregående skoler, sier Fylkesnes.

– Men hvis SV mener disse tiltakene ikke er forholdsmessige, kan du ikke fremme et forslag om å oppheve dem da?

– Nei, disse tiltakene må ses i sammenheng. Og så er det noe begrunnelsene her, som er uklare for oss. Er alt offentliggjort? Vet vi alt? Det er derfor vi ber om en ny vurdering og at grunnlaget for denne må gjøres offentlig kjent.

Forslaget til Frp om å oppheve skjenkestoppen får støtte av MDG, men vil ikke få flertall. Det er først og fremst fordi de øvrige partiene nødig vil instruere regjeringen når det kommer til rene smitteverntiltak, selv om dette har skjedd før i pandemien.

Vil ha begrunnelsen

Også Venstre vil fremme et løst forslag når spørsmålet om å oppheve den nasjonale skjenkestoppen kommer opp for Stortinget senere i dag.

Ifølge Fylkesnes vil SV stemme for dette forslaget, som er fremmet av Venstres Sveinung Rotevatn.

Forslaget fra Venstre tar til orde for at regjeringen må offentliggjøre vurderinger av forholdsmessigheten ved smitteverntiltakene samtidig som de blir foreslått innført eller videreført.

– På en måte er dette å slå inn åpne dører. For hvis tiltakene ikke er forholdsmessige etter smittevernloven, så har ikke regjeringen hjemmel til å innføre dem. Når vi foreslår dette likevel, er det fordi vi mener regjeringen svært mangelfullt begrunner flere av de inngripende tiltakene. Det gjelder både skjenkestoppen og rødt nivå på videregående skoler, sier Rotevatn.

– Det er ikke FHI og Hdir som tar beslutningene, det er det regjeringen som gjør. Og da må det være åpenhet om begrunnelsene, sier Rotevatn.

