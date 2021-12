Regjeringen under skjenkepress: Krever åpne kraner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vil ha slutt på den absolutte skjenkestoppen. Med èn gang, sa Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne til Dagbladet torsdag.

Og kravet var ikke et soloutspill fra den frittalende stortingsrepresentanten. For MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen sier det slik til NRK:

– Jeg mener det er grunn til å oppheve den nasjonale skjenkestoppen og erstatte den med plikt til bordservering. Det vil ivareta både smittevernhensyn og bedriftene som har opplevd store konsekvenser av tiltak gjennom hele pandemien.

Nå kommer også Frp på banen. Stortingsrepresentant og finanspolitiker Roy Steffensen er for en gangs skyld helt på linje med MDG.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen er helt på linje med MDG: Skjenkeforbudet bør oppheves, mener han. Foto: Frp

– Beslutningen om skjenkestopp bør revurderes. Forbudet mot skjenking bør få kortere levetid enn de fleste nyttårsforsetter, sier Steffensen til NRK.

Flere alternativer

Frp-representanten understreker at spørsmålet ikke har vært til behandling i partiets organer, men sier han er trygg på å ha et stort flertall i ryggen. Flere Frp-profiler har delt et lignende budskap i sosiale medier.

– Det naturlige nå er å åpne opp for skjenking til klokken 22 om kvelden. Alternativt kunne man valgt en litt strengere variant, der skjenking kombineres med matservering. Uansett bør forbudet oppheves, sier Steffensen.

Rett før jul gikk arbeidsgiverorganisasjonen NHO og LO-giganten Fellesforbundet sammen ut med en bønn til regjeringen om å tillate skjenking til klokken 22 fra nyttår.

Furset-gruppen, som eier 30 restauranter i Oslo, blant annet Grand Café og Ekeberg-restauranten, har permittert 350 ansatte.

– Vi syns det er ganske merkelig at et glass vin til maten skal ha noe med smittevern å gjøre. Det er ingen andre land i Europa som har samme ordning som i Norge, sier administrerende direktør Gjøran Sæther i Furset-gruppen til TV 2.

Tomme barer landet rundt, men det bør det nå bli forandring på, mener MDG og Frp. Foto: Nadir Alam / NRK

– Handler om arbeidsplasser

Steffensen i Frp sier han håper regjeringen vil snu og tillate skjenking igjen, men merker seg at signalene så langt ikke går i den retning.

– Dette handler jo om å redde en hel bransje og arbeidsplassene til folk som har måttet stå i dette nå i flere runder, sier Frp-profilen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har den siste uken gjentatte ganger understreket at det ikke er aktuelt for regjeringen å gjøre lettelser i smitteverntiltakene før 14. januar. Hun viser til at regjeringen hele tiden har sagt at tiltakene skulle vare i fire uker før de eventuelt ble skjerpet eller myket opp.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært krystallklar denne jula: Det blir ikke lettelser i tiltakene før tidligst 14. januar. Foto: Morten Andersen / NRK

Ble overkjørt

Selv om opposisjonspartiene – uavhengig av farge – så langt i pandemien har vært varsomme med å overprøve smitteverntiltakene som de ulike regjeringene har innført, skjedde nettopp dette med skjenkestoppen for ett år siden.

19. januar fikk nemlig forslaget fra daværende Frp-leder Siv Jensen flertall på Stortinget. Forslaget gikk ut på at kommuner med lavt smittetrykk skulle kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Ap, Sp, MDG, SV og Rødt stemte sammen med Frp den gang.

I forkant av Stortingets beslutning hadde Folkehelseinstituttet anbefalt at den nasjonale skjenkestoppen skulle oppheves, mens Helsedirektoratet ønsket den videreført i nye 14 dager.

– Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid, sa en noe skuffet helseminister Bent Høie (H) da vedtaket var gjort.

Avventende

Foreløpig står MDG og Frp alene om å kreve skjenkeforbudet fjernet denne gang. De øvrige opposisjonspartiene Rødt, SV, Venstre, KrF og Høyre vil ikke kreve skjenking nå.

– Vi har ikke konkludert med det ennå, men vi forventer en god begrunnelse fra regjeringen om fortsatt skjenkestopp virkelig er forholdsmessig. Vi vil oppfordre regjeringen til å gå i dialog med bransjen om en mer målrettet tilnærming, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

Venstres Sveinung Rotevatn mener regjeringen bør gå i dialog med utelivsbransjen for å finne en bedre løsning enn i dag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyres helsepolitiske talskvinne Tone W. Trøen uttrykker forståelse for regjeringens linje:

– Det er fortsatt uvisst hvordan omikron påvirker smitte- og sykdomssituasjonen. Vi har derfor respekt for at regjeringen vil la tiltakene virke frem til midten av januar.

KrF-leder Olaug Bollestad sier hun «støtter de faglige rådene fra FHI og Helsedirektoratet om at skjenkestopp er et effektivt tiltak i dagens smittesituasjon». Samtidig understreker hun at tiltakene må lettes på når situasjonen tilsier det.

– Strenge og svært inngripende tiltak må aldri brukes kun for «sikkerhets skyld», sier Bollestad.