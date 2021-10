Hanna Faleide Guldberg (29) studerer psykologi profesjon ved NTNU i Trondheim, men bor med kjæresten i en studentleilighet i Oslo sentrum. Hun tar også fag ved Universitetet i Oslo.

Grunnet studiet må hun fly tur-retur 13 ganger fra Oslo til Trondheim hvert semester.

Sånt gir dårlig klimasamvittighet for en som stemte MDG ved sist stortingsvalg.

Hanna Faleide Guldberg sier hun er takknemlig for studiestøtten hun får, men at hun er lite imponert over Solberg-regjeringens budsjettforslag. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Ikke bare er det dyrt, men det er skadelig for miljøet også. Jeg skulle ønske det var billigere med tog, for eksempel. Men når jeg kan få flybilletter for 300 kroner per vei, så lønner det seg å fly, forteller 29-åringen.

I regjeringens budsjettforslag skal flypassasjeravgiften gjeninnføres. Minstesatsen vil bli på 80 kroner.

– Jeg synes det er bra det blir dyrere å fly, men jeg skulle de hadde en tydeligere grønn satsing og at det ble billigere med tog. Det gir ikke mening at det blir dyrere å fly, uten at annen transport blir billigere, sier Guldberg.

Den avtroppende regjeringen sier de vil satse på tog, men bevilger 1,2 prosent mindre til jernbanen neste år.

Under kan du sveipe for å sjekke ut Hanna sin økonomi:

Hanna bor i en studentleilighet på Grünerløkka og betaler 11.697 kroner i månedsleie Hun har en studiegjeld på 800.000 kroner og brutto årsinntekt på 240.000 (som kommer stipend og lønn fra deltidsjobb) Har ikke egen bil. Bruker enten kollektivtransport eller går dit hun skal.

Økonom i NyAnalyse, Terje Strøm, sier Guldberg med sin inntekt vil få 1500 kroner i skattelette årlig.

– Men så kan det godt hende den flypassasjeravgiften spiser opp skattekuttet hennes. Det er ikke mye til studentene i dette forslaget, sier Strøm.

Guldberg er lite imponert over skattekuttet.

– Jeg jubler ikke over dette, akkurat. Samtidig hadde jeg ikke forventet så mye. Det hadde vært fantastisk om man kunne leve av stipendet, men det hadde jeg ikke regnet med at det skulle skje.

Må ha to deltidsjobber

Ved siden av studiene jobber hun som miljøarbeider ved to institusjoner. Det må til for å få hverdagen til å gå rundt.

Tall fra Norsk studentforbund viser at sju av ti studenter har jobb ved siden av studiet.

– Man ønsker vel alltid mer penger til seg selv, sier Guldberg med et smil, på spørsmål om hva hun synes om at studiestøtten ikke økes i budsjettforslaget.

Hanna Faleide Guldberg lever det hun kaller et typisk studentliv, og har flere jobber ved siden av studiet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

29-åringen sier hun er glad for at hun er student i Norge, med studiestøtte og nær gratis skolegang.

– De fleste studenter må jo leve sparsommelig, så jeg skal ikke klage, altså. Men når du bor i Oslo, så koster det nesten penger bare å gå ut døra.

Leder i Norsk studentforbund, Tuva Todnem Lund, sier organisasjonen er svært skuffet over forslaget som er lagt frem.

Leder i Norsk studentforbund, Tuva Todnem Lund, sier hun tror den kommende AP/Sp-regjeringen vil bevilge mer støtte til studentene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

– Om dette godkjennes blir kjøpekraften til studentene forblir den samme. Det er for dårlig, mener Lund, som vil ha studiestøtten opp til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Hun har troen på at den kommende regjeringen vil gjøre situasjonen bedre for studentene.

– Vi har skyhøye forventninger.