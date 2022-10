Slik skal politikerne løse fastlegekrisen i Norge

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023 som offentliggjøres torsdag.

200 av disse millionene går til A-lis-ordningen, også omtalt som Tromsømodellen.

VG omtalte budsjettlekkasjen først.

Ordningen nær kollaps

Fastlegeordningen har vært mye kritisert over hele landet. I Tromsø holdt den på å kollapse. Da kom kommunen fastlegene i møte.

Tromsømodellen er en modell som ble laget for å sikre at det fortsatt eksisterer en fastlegeordning i Tromsø. Og flere byer har sett til nettopp byen i nord.

Modellen går ut på at fastlegene får økt basistilskuddet sitt med 60 prosent, mot at listen deres reduseres med 20 prosent fremover. I tillegg får nye leger et etableringstilskudd fra kommunen.

Regjeringen foreslår at 480 av de 690 millionene går direkte til basisfinansieringen. Ifølge stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) er dette et av de viktigste grepene.

– Det er det som må økes for å få ned listelengden, for å frigjøre tid rett og slett. Vi vet at oppgavene til fastlegene har blitt mange, sier Myrseth.

Blant annet er driftstilskuddet opp til 1.000 pasienter økt, og legene får støtte ved kjøp av fastlegepraksis. De får dekket ti sykedager i året, og spesialistutdanningen i allmennmedisin ble gjort gratis.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) sier fastlegekrisen ikke kan være kommunenes ansvar alene, men må løses fra nasjonalt hold. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Ikke kommunene sitt ansvar alene

Myrseth sier at satsingen skal være med på å snu spiralen som lenge har gått nedover.

– Aller viktigst er dette for de pasientene som står uten fastlege som sårt trenger det og ikke minst de pasientene som er mest sårbar, som har vært mest utsatt i den tida som er, sier Myrseth.

– Kan dette være slutten på fastlegekrisen?

– Vårt mål er at alle i Norge skal ha en fastlege og jeg vil berømme det man har gjort i Tromsø, men det kan ikke være kommunene sitt ansvar alene å ta grep rundt fastlegekrisen. Det må også gjøres nasjonalt hold.

Myrseth sier at fastleger er en aldrende yrkesgruppe, og at flere må inn i ordningen for å kunne gi pasientene den beste hjelpen de trenger.

– Da trenger vi å få inn rekruttering, både for de som skal utdannes og er under utdanning, men også de som er nyutdanna og står i et valg om hvilken yrkesvei de skal ta videre.

– De nye tiltakene vil motvirke den voksende andelen pasienter som står uten fastlege, og redusere bruken av dyre vikarløsninger. Slik styrker vi en av de viktigste tjenestene vi har – over hele landet, sier Hans Inge Myrvold (SP) Foto: Olav Røli / NRK

Større andel nordmenn uten fastlege

Fastlegekrisa har i høst vært på dagsorden etter at Helsedirektoratet oppjusterte tallet på nordmenn uten fastlege til 175.000.

Allmennlegeforeningen, på sin side, hevder det reelle tallet er 235.000.

Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, sier dette er et stort steg i riktig retning.

– Mange har kjent på ei sterk uro rundt fastlegeordningen. Nå skal vi få stabilisert fastlegedekningen. De nye tiltakene vil motvirke den voksende andelen pasienter som står uten fastlege, og redusere bruken av dyre vikarløsninger. Slik styrker vi en av de viktigste tjenestene vi har – over hele landet.

Rekrutteringsproblemet har i sin tur ført til budkrig mellom norske distriktskommuner som konkurrerer om de samme fastlegene.

I et internt notat som sirkulerer blant norske kommuner var det oppgitt «legeutgiftene har eksplodert», og at kommunene neste sommer må forberede seg på å friste nyutdanna danske leger med lønninger på 400.000 norske kroner – i måneden.