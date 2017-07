Større asylnedgang i Norge enn i andre land

I dag kom tallene fra UDI for første halvår som viser at antallet asylsøkere til Norge faller kraftig. 2380 personer har søkt asyl i Norge så langt i år.

– Vi er på et historisk lavt nivå. Det er en ganske stor kontrast til situasjonen for bare to år tilbake, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I toppåret 2015 kom det totalt 31.150 asylsøkere, viser UDI-tallene.

REKORDLAVE TALL: UDI-direktøren la fram tall som viser rekordlav tilstrømning av asylsøkere til Norge. Stengte grenser i Europa er blant årsakene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Større nedgang enn i andre land

Etter den store asylveksten i 2015, stengte en rekke land i Europa grensene sine. Siden da har det vært en kraftig nedgang over hele Europa, men i Norge er den spesielt stor.

– Norge har relativt sett hatt en kraftigere nedgang enn andre europeiske land, sier Forfang til NRK.

Nabolandene våre Sverige, Danmark og Finland har også hatt en stor nedgang, selv om Sverige fortsatt mottar mange asylsøkere.

Det store unntaket er Italia, som fortsatt opplever økt tilstrømning. Bare hittil i år har landet tatt imot over 83.000 båtflyktninger som krysser Middelhavet.

– Akkurat nå er landene i sør mer utsatt enn landene i nord, sier Forfang.

– Politikken fungerer

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tallene gleder innvandrings- og inkluderingsministeren, som har vært helt tydelig på at hun ønsker å begrense hvor mange som kommer til Norge.

– Det er veldig bra vi har en historisk lav tilstrømning, sier Sylvi Listhaug.

Hun mener dette viser at det virker å stenge grensene og stramme inn reglene, og sammenlikner Norge og Sverige. Svenske myndigheter uttalte at alle syriske flyktninger kom til å få asylsøknaden innvilget, og svært mange reiste dit.

– Retorikk og politikk har mye å si. Dette er et marked styrt av menneskesmuglere. De oppsøker landene der det er lettere å få opphold, sier Listhaug.

Hun har tidligere fått mye kritikk for nettopp denne retorikken, blant annet da hun brukte en artikkel fra New York Times om en 7-åring sendt til Kabul for å vise hvor vellykket norsk politikk er.

– Skyver problemet over på andre

John Peder Egenæs i Amnesty Foto: Kristin Rødland Buick / Amnesty

Amnesty er enig i at nedgangen viser at stengte grenser virker, men de mener resultatet ikke er noe å være glad for.

– Antallet flyktninger i verden har ikke gått ned, vi har bare klart å forhindre at de kommer til oss, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Han sier flyktningene i stedet lever under dårlige forhold i Libya, Hellas eller Tyrkia, og mener vi overlater problemene til disse landene.

Listhaug ser derimot muligheter nå som Norge legger ned stadig flere mottak og bruker mindre penger på saksbehandling.

– Vi kan bruke pengene i nærområdene der mange lever i desperasjon og fortvilelse. Det er mer effektivt enn at folk kommer hit, sier Sylvi Listhaug til NRK.