Dersom de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre mister sitt flertall i Stortinget, får landet trolig en ny regjering.

Men hvilke partier som vil være en del av en eventuell rødgrønn regjering har vært uklart. I Politisk kvarter var Ap-lederen tydelig på partiets ønske:

– Vi vil ha et nytt flertall. Mister Erna Solberg flertallet vil vi ha en Arbeiderpartiet-ledet regjering med SV og Senterpartiet, sier Støre.

Det mener han er den beste løsningen politisk.

STØRES TRIO: Jonas Gahr Støre vil danne regjeringen med Audun Lysbakkens SV og Trygve Slagsvold Vedums Sp. Foto: Mats Rønning / NRK

– Det er det alternativet som har best utsikter til å få flertall. Det ser ut som velgerne peker på det alternativet som det beste til dagens regjering.

– Kan Arbeiderpartiet komme til å danne regjering alene?

– Vi har ett alternativ. Det er de tre. Fram til 13. september er det vi jobber for, da spekulerer jeg ikke i alternativer, sier Støre.

– Kan du utelukke det?

– Jeg snakker ikke om andre alternativer, for det er dette som kan gi flertall. Vi lukker ikke dører i politikken her. Vi er tydelig på hva vi går til valg på.

Trygve Slagsvold Vedum startet valgkampen med angrep mot Ap om sentralisering i nord.

Selv sier Støre han ikke vil komme med angrep mot partier Arbeiderpartiet vil samarbeide med.

– Jeg bruker ikke krefter på å angripe de jeg har tenkt til å samarbeide med. Alle er konkurrenter i en valgkamp, men motstanderne våre er de vi har tenkt til å bytte ut, sier Støre.

Sp-ledelsen stilte ikke til debatt

VIL HA Ap: Trygve Slagsvold Vedum nevner ikke SV i sine regjeringsplaner. Vi vil ha en Senterparti/Ap-basert regjering, sier Sp-lederen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum nevner ikke SV i sine regjeringsplaner.

– Vi er krystallklare på hva vi vil. Vi vil ha en Senterparti/Ap-basert regjering, sier Vedum i et opptak til NRK.

– Hva om dere ikke får flertall sammen med Arbeiderpartiet alene, hva gjør dere da?

– I Norge har vi tradisjon for å finne løsninger. Jeg mener en Senterparti/Ap-basert regjering kan få flertall, men den kan også være i mindretall og vi kan få til gode løsninger.

Sammen med resten av ledelsen i Senterpartiet takket Vedum nei til å møte Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre til debatt om regjeringsspørsmålet i Politisk kvarter.

– Hva sier det om samarbeidsklimaet?

– Det sier det at vi er i valgkamp. Partier reiser rundt i landet og møter velgere. Det gjør de med å legge frem sin politikk, sa Støre.

Advarte mot å lukke dører

En ren Arbeiderparti-regjering er like uinteressant som en Ap/Sp-regjering, mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV-leder Audun Lysbakken sier han ikke snakker om andre alternativer enn et regjeringssamarbeid mellom Ap, SV og Senterpartiet.

– Vi er for en rødgrønn samling og har strukket ut en hånd, fordi det er nødvendig for en ny kurs. Hvis vi skal gjort noe må vi ha et flertall, da må vi samarbeide med andre partier.

Lysbakken advarte samtidig mot å «lukke dører».

– Jeg har advart de andre mot å drive å lukke dører for hverandre. Vi kan ikke ha det sånn at det er navnet på partiet som er problemet. Det må handle om politikkens innhold. Det er det som er viktig for folk, sier SV-leder Audun Lysbakken på NRKs politisk kvarter fredag morgen.

Han kom samtidig med en klar advarsel mot å utelate SV fra en ny regjeringen.

– Om det blir en Sp-Ap-regjering vil vi ikke akseptere å bli brukt som en passiv slalåmport. Da kommer vi til å sikre oss makt over den regjeringen på annet vis. Enten er vi i regjering, eller så er vi i opposisjon.

– Hvor sannsynlig er det at man stemmer på SV som regjeringsparti?

– Det er veldig sannsynlig. Du stemmer for en rødgrønn regjering. For et flertall bundet til venstresiden. Så lover vi våre velgere at det ikke er posisjonen i seg selv som er målet, det er sakene. Det er politikken.

Hvem blir statsminister?

I 2005 jobbet SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen hele våren før valget og presenterte 155 punkter i en politisk felleserklæring. Slike planer foreligger ikke før årets valg.

– Forskjellen er at da var dette helt nytt. Så fant vi enighet og styrte i åtte år. Det spørsmålet er avklart, det kan vi få til. Men vi har ikke laget en slik liste i år, svarer Støre.

Mens Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum ber om velgernes tillit til å danne regjering sammen, har de foreløpig ikke planlagt ett eneste arrangement sammen i valgkampen.

Til valget stiller de begge som statsministerkandidater.

I flere år har han nektet å svare, men på landsmøtet i juni kom avklaringen: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil bli statsminister.

Den ambisjonen har også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Dermed er det to statsministerkandidater på rødgrønn side.

JOKERE: Rødts Bjørnar Moxnes og MDGs Une Aina Bastholm er jokere i den rødgrønne regjeringskabalen. Foto: Vidar Ruud / NTB

SV har pekt på Støre. Også MDG har sagt at partiet ønsker å gi Støre sjansen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har sagt at det er det samme for ham hvem av de to som blir regjeringssjef.

Da NRK i februar møtte Vedum og Støre til et første felles intervju i valgkampen, svarte de slik: