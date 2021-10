Støre om statsbudsjettet: – Vi vil ha forskjellene ned

De nye regjeringskameratene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tydelige på at de ønsker å få satt sitt tydelige preg på budsjettforslaget som Erna Solbergs regjering la fram i dag.

– Det er en velkjent Høyre-fortelling her. Formuesskatten skal ned, de gjør skattekutt til en viktig strategi, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

I vandrehallen i Stortinget var politikerne klare til å kommentere deler av budsjettet etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde lagt fram tallene. Men Støre var tydelig på at han ville ha en bedre oversikt før han ville svare på om de vil kutte i skattelettelsene.

Vil ikke svare om kutt

– Vi får ganske kort tid til å gjøre noen justeringer slik at det er klart til 1. januar. Men vi vil ha forskjellene ned. Vi vil ta tak i noen av de velferdsutfordringene, de forskjellene som har vokst under Erna Solberg.

– Betyr det at dere vil reversere det kuttet man ser i formuesskatten nå?

– Jeg går ikke inn på enkeltsaker. Men vår politikk har aldri vært at vi kutter til de som har mest. Å tro at det kan komme alle til gode er ikke den tilnærmingen vi har.

Jonas Gahr Støre, Ap-leder. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

I dagens forslag legger regjeringen inn en økning i CO₂-avgiften på 28 prosent. Støre vil heller ikke svare på om den blir stående.

– Vi må ha kraftfulle tiltak for å få klimautslippene ned. Så må vi gjøre det på en rettferdig måte slik at det ikke rammer enkeltgrupper.

Norge er på etterskudd for å få gjennomført de nødvendige kuttene innen 2030, forklarer Støre.

– Men vi er opptatt av at hvis en avgift går opp, skal en annen gå ned. Det må se hvordan vi kan gjøre.

Støre sier også at det er for tidlig å svare på om de vil gjøre noe med at egenandelen på helsetjenester øker med nesten 500 kroner i året. Men han legger til:

– Det høres mye ut, det er politikk vi ikke er enige i.

Vil ha Senterparti-stempel

Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier også at han vil se på CO₂-avgiften.

– Dette er åpenbart en av de tingene vi må se på. Vi skal sørge for at det blir et Senterparti-stempel på det som kommer. Vi vil bruke tid nå. Så kommer fasiten om ikke så altfor lang tid, sier han.

– Kan dere godta en avgift som øker pumpeprisen?

– Det er en av de tingene vi må gå nøye inn i nå. Vi må se hvilken effekt det har for folk i Norge og for næringsdrivende. Vi skal sørge for at vi får et budsjett som går i en annen retning.

Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson. Foto: NRK

Han mener dagens budsjettforslag vil øke forskjellene blant folk.

– Vi må starte jobben med å legge om kursen.

Han viser til at den nye regjeringen skal legge fram plattformen for sin felles politikk i morgen.

– Kjenner ikke igjen Høyre

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Venstre og KrF har fått sette et tydelig preg på dagens budsjettforslag.

Sylvi Listhaug, Frp-leder. Foto: NRK

– Jeg må si at Høyre ikke er til å kjenne igjen fra da vi gikk inn i regjering. Her øker bevilgningene til bistand, og til klima ruller milliardene ut. Så er det småsmuler som går til utdanning og til helse. Pluss at man sender avgiftsregningen til norske bilister. Det vil svi i lommeboka til vanlige folk. Jeg er ganske trist over å se hvordan Høyre har utviklet seg disse årene, sier hun.

Hun sier hun regner med at Ap og Sp kommer til å samarbeide med SV om neste års budsjett.

Listhaug gjør det klart at hennes parti vil avvise flere av forslagene fra Solberg-regjeringen.

Les også: Dette har vært Erna Solbergs hodepiner

SV vil ha kraftig klimasatsing

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier SV mener det er fornuftig at bruken av oljepenger går ned.

– Det er viktig fremfor å bruke av pengene til fremtidige generasjoner, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun mener at man kan finansiere velferdsordninger, reversere usosial kutt og satse på klima ved å heller øke skattene til de aller rikeste i landet.

– Vi må ha en kraftige satsing på klimakutt. Så må man sørge for at folk får kompensert for de økte klimaavgiftene, sier hun.

Hun mener er en dårlig prioritering å innføre skattekutt til de rike, slik Solberg-regjeringen foreslår.

– Den sosiale profilen er altfor dårlig, sier Kaski til NRK.

– Usolidarisk og pinlig

Miljøpartiets Kristoffer Robin Haug er ikke nådig i sin kritikk:

– Dette budsjettet er det motsatte av det vi trenger akkurat nå. Vi trenger et budsjett som tar vare på velferd for alle og som slutter å drive rovdrift på naturen, sier han til NRK.

Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiets fung. talsperson. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Haug mener det blir dyrere og vanskeligere å leve miljøvennlig med dette budsjettforslaget. Han sier at til tross for enkelte lyspunkter, som økning av CO₂-avgiften, ender man opp med et budsjett som kutter mindre CO₂-utslipp enn det man la opp til i 2021.

– Når man ser på helheten ser man lavere klimagassutslipp en det man hadde i forrige budsjett. Det er usolidarisk og pinlig, sier Haug.

Rødt støtter økt CO₂-avgift

– Dette er et klassisk avskjedsbudsjett fra Høyre der man prøver å legge snubletråder for en ny regjering. De fortsetter sin politikk for økte forskjeller, mener Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen.

Marie Sneve Martinussen, Rødts finanspolitiske talsperson. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Hun reagerer på forslaget om å heve bunnfradraget i formuesskatten og samtidig senke den skattemessige verdien av aksjer fra 55 til 50 prosent av det aksjene er verdt.

– Dette er en av de viktigste tingene en ny regjering må snu opp ned på.

Martinussen syns det er lite troverdig at Solberg-regjeringen først nå foreslår å øke CO₂-avgiften. Samtidig understreker hun at hennes parti er for dette forslaget.

– Men Rødt vil at alle inntektene skal betales tilbake til folk flest. Mest til dem som bor på bygda og mest til dem som har dårlig råd.