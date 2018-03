Støre: Påfallende at Listhaug ikke har beklaget

– Ap har helt siden 22. juli vært opptatt av at vi må stå sammen både mot terroren og mot holdningene. Med den usikkerheten som har vært de siste dagene etter justisministerens uttalelse, er det bra at statsministeren beklager. Når hun gjør det skal vi ta imot den unnskyldningen, sier Joans Gahr Støre til NRK.

– Hun sier hun beklager fordi du har bedt henne beklage. Hva tenker du om det?

– Det kommer seks dager etter. Og jeg synes det fortsatt er påfallende at hun som utløste dette, Sylvi Listhaug, ikke har beklaget. Men jeg tar imot beklagelsen fra statsministeren, jeg synes det er viktig, svarer Støre.

Justisministeren har fått massiv kritikk for et innlegg på Facebook der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

– Naturlig med beklagelse

Statsminister Erna Solberg beklaget innlegget tidligere onsdag, først overfor Aftenposten, så til en samlet norsk presse. Solberg sa da at også Listhaug står bak unnskyldningen.

På spørsmål om hvorfor det var hun, og ikke Listhaug, som beklaget i saken, svarte statsministeren at det var fordi Ap-lederen hadde bedt om det.

– Vi må sørge for at vi alle bidrar til en rolig, saklig debatt, der vi ikke tilegner hverandre holdninger som vi ikke har. Særlig på så ømfintlige punkt som dette, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen onsdag. Du trenger javascript for å se video. – Vi må sørge for at vi alle bidrar til en rolig, saklig debatt, der vi ikke tilegner hverandre holdninger som vi ikke har. Særlig på så ømfintlige punkt som dette, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen onsdag.

– Krever dere en beklagelse fra Listhaug?

– Jeg mener det ville vært helt naturlig. Og jeg tror at stemningen i Stortinget er at om hun ikke gjør det, så vil Stortinget gi uttrykk for at det er kritikkverdig, sier Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen kom med kraftig kritikk av Listhaugs utspill under Aps landsstyremøte tirsdag. Senere samme dag skrev Listhaug i et innlegg på Facebook at det ikke var meningen å såre noen med innlegget, som hun slettet onsdag.

– Fortsatt tillit

Statsminister Erna Solberg ville onsdag ikke svare på om hun hadde bedt justisministeren om å slette utspillet fra Facebook, slik Dagens Nærlingsliv skriver. Hun understreket også at hun fortsatt har tillit til Listhaug som statsråd.

– Hun er en god justisminister og hun har selv sagt at hun har lært av denne saken. Jeg tror vi alle har lært at vi må være forsiktig med ord knyttet til terror, sa Solberg.

– Tar det om det kommer

Rødt har varslet at de stiller mistillitsforslag mot Listhaug.

På spørsmål om Arbeiderpartiet støtter Rødt i saken, svarer Jonas Gahr Støre at det er noe de ikke har tatt stilling til.

– Det får vi ta om det kommer i Stortinget, sier han.