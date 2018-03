22. juli-støttegruppa skal møte statsministeren om Listhaug-debatt

I et facebook-innlegg tirsdag meldte leder for støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, at gruppa har tatt initiativ til å møte statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

«Debatten de siste dagene har vært vond å følge som etterlatt og som leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Dette er tungt for mange av oss», skriver Røyneland på Facebook.

Der begrunner Røyneland behovet for å møtes med at støttegruppa er «avhengig av å ha et profesjonelt forhold til regjeringen».

Overfor NRK utdyper hun med at målet for møtet er å «skape større forståelse for hvorfor Justisministerens post på Facebook er så forferdelig sårende for mange».

– Ved å møtes sammen med Auf hos statsministeren håper jeg vi kan ha en åpen og god dialog om hvordan den har påvirket oss berørte, skriver Lisbeth Røyneland til NRK i en SMS tirsdag kveld.

– Jeg håper dette møtet kan være med på å roe ting ned litt nå. Temperaturen i debatten er belastende i seg selv, sier Røyneland.

Solberg: – Det blir fint å snakke sammen

Statsminister Erna Solberg (H) skal møte støttegruppa. Dato for møtet vites ikke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Støttegruppa ønsker samtidig å diskutere flere saker med Sanner og Solberg. Røyneland nevner de nasjonale minnestedene, 22. juli senteret, læringssenteret på Utøya og arrangering av 22. juli markering i Regjeringskvartalet og på Utøya til sommeren.

– Det gode samarbeidet betyr mye for oss i Støttegruppa og det vil vi ta godt vare på fremover, sier hun.

Statsminister Erna Solberg kan ikke stille til intervju om saken tirsdag kveld, men melder følgende kommentar på SMS til NRK:

– Det er riktig at vi skal ha et møte. Vi har samarbeida godt med støttegruppa over flere år, Det blir fint å snakke sammen etter de siste dagers medieoppslag, sier Solberg.

Oppdatering klokka 21.35: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har overfor VG kalt Aps argumentasjon i debatten for å «trekke 22.juli-kortet», en uttalelse han har beklaga på Twitter.

– Er årsaken til at Sanner er invitert til et møte med dere hans uttalelse om «22.juli-kortet»?

– Nei, det har han beklaga sterkt. Han er invitert fordi vi samarbeider tett med ham om flere saker, slik som for eksempel de nasjonale minnestedene, sier Røyneland til NRK.

Støre: – Utøya-ofre gråt i sinne

Tirsdag kritiserte leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, regjeringa fra talerstolen på partiets landsstyremøte.

Støre uttalte blant annet at «vi har en justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli».

– Det har de siste dagene fått ofre fra Utøya til å gråte i sinne og reise seg i protest, sa Støre.

Solberg svarte Støre blant annet med å si at Listhaug kom med et for sterkt angrep på Ap.

– Jeg har sagt, og gjentar, at Listhaugs Facebook-status var over grensen for hva som er akseptabelt i politisk debatt, og et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet, sa Solberg til NRK.