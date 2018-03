Ap vurderer å stemme for mistillit mot Sylvi Listhaug

– Man skal ta imot unnskyldningen når den gis, men det hun sier rundt det er kritikkverdig og ikke tillitsvekkende.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter å ha hørt unnskyldningen fra statsråd Sylvi Listhaug (Frp) fra Stortingets talerstol. Han mener Listhaug bare beklaget reaksjonene og ikke selve innholdet i Facebook-innlegget som har utløst en voldsom debatt.

– Hun beklager og er lei seg hvis folk ble såret og mener dette var et innlegg i debatten. Hun klarer ikke å svare på om hun faktisk mener det som stod i Facebook-innlegget. Det gjør unnskyldningen mangelfull. Hun har ikke gått tilbake på påstanden mot Arbeiderpartiet.

Dette innlegget ble for drøyt

Dette innlegget fra fredag 9. mars ble for drøy kost for både statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen.

Likevel tok det nesten én uke fra det ble postet til Listhaug slettet det.

Begrunnelsen for slettingen var ikke en erkjennelse om at det var for drøyt, men at Listhaug ikke hadde rettighetene til bildet som ble brukt.

Vurderer å stemme for mistillit

Han sa at Aps stortingsgruppe kommer til å stemme for kritikk av Listhaug. Samtidig føler Støre at han må ta opp med stortingsgruppen om de også skal stemme for mistillit mot statsråden.

– At en justisminister ikke forstår at den type innlegg utløser den type reaksjoner som står å lese i kommentarfeltet hennes, er veldig lite tillitvekkende. Det gjør meg usikker at landets justisminsiter mener det er overraskende, sa Støre etter møtet i stortingssalen.

– Kan man leve med en justisminister med de holdningene?

– Jeg mener man ikke kan det. Hun viste liten evne til å se at dette er et overtramp og at hun ikke vil gjøre dette igjen.

AUF i Agder sier de vil råde Støre og stortingsgruppa til å støtte mistillitsforslaget.

«AUF i Agder støtter rødt sitt forslag om mistillitsforslag fra partiet Rødt mot Sylvi Listhaug. Sylvi Listhaug anerkjenner ikke problemene i sine utsagn, som vises tydelig i dagens "beklagelse" fra Sylvi.»

Det skriver fylkesleder Nora Ånonsen Chayed til NRK.

Rødt, som har fremmet forslag om mistillit mot Listhaug, og SV har allerede signalisert at de vil støtte mistillitsforslaget. Ap, Senterpartiet og KrF vurderer om de skal stemme for forslaget.

– Det er tydelig at Listhaug ikke har lett for å komme med tydelige beklagelser. Hun evnet ikke å treffe Stortingets vilje og derfor vil vi stille oss bak den sterke kritikken som kommer mot henne, sa KrF-leder Knut Arild Hareide etter seansen i salen.