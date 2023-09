Økokrim opnar ikkje etterforsking av Huitfeldt

Det blei kjend i ei pressemelding som vart sendt ut frå Økokrim klokka 16.15 torsdag. Dei skriv at det ikkje er rimeleg grunn til å undersøkje om det ligg føre straffbart forhold.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt seier i ein kommentar til NRK.

– Eg tek Økokrim si avgjerd til etterretning. For meg har det vore viktig med openheit i denne saka. Både no og seinare vil eg bidra med det som trengst for at ingen skal vere i tvil om at eg har lagt fakta på bordet.

NRK har også fått følgande kommentar frå Statsministeren sitt kontor.

– Me tek Økokrims avgjerd til etterretning, seier statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministeren sitt kontor.

Utanriksministeren vedgjekk i førre veke at ho hadde gjort feil og ikkje oppfylt pliktene ho har som statsråd då mannen hennar, Ola Petter Flem, hadde kjøpt og seld aksjar.

Saker av ulik karakter

I pressemeldinga skriv Økokrim at det i media har vore reist spørsmål om kva som skil denne saka frå etterforskinga Økokrim har gjort av tidlegare statsråd Ola Borten Moe.



– Nærleiken til faktisk informasjon som er aktuell å undersøkje opp mot faktisk foretatte aksjehandlar er forskjellig i desse to sakene, opplyser assisterande sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.



Vidare skriv dei i pressemeldinga: Borten Moe føretok sjølv aksjehandlar som privatperson. Huitfeldt på si side, har ut frå dei faktiske forholda, ikkje sett i verk handlar som privatperson eller kjend til kva for nokre selskap ektemannen har handla i.

– Sjølv om saka knyter seg til to statsrådar i same regjering er omstenda i dei to sakene likevel av ulik karakter, og må haldast åtskilt frå kvarandre, seier Svae-Grotli.

Økokrim konkluderer med at: «Samla vurderer Økokrim at det ikkje er konkrete haldepunkt for at Huitfeldt, forsettleg eller aktlaust, har spreidd informasjon på ein ulovleg måte eller aktivt samhandla med mannen sin om å gjennomføra handlar i strid med marknadsmisbruksreglane.»

Lønseth inhabil

NRK har i eit eige intervju med Økokrim stilt spørsmål om kvifor dei ikkje skal etterforske Huitfeldt-saka.

– No har vi gjort ei grundig vurdering av dei opplysningane som har komen fram siste veka, og då er vår samla konklusjon etter ei konkret vurdering at det ikkje er tilstrekkelege haldepunkt som gjer at det er rimeleg grunn til å opne ei etterforsking, seier Inge Svae-Grotli.

– Er du ikkje redd for at det kan stillast spørsmål ved denne avgjerda når Økokrim sin sjef Pål Lønseth har erklært seg inhabil på grunn av tett samarbeid med Huitfeldt?

– Lønseth erklærte seg inhabil umiddelbart då saka blei kjend, og etter det tidspunktet er det underteikna som har handtert saka heilt og holdent. Og det er opplysningane i saka som ligg til grunn for avgjerda i dag, seier Svae-Grotli til NRK.

– Men spørsmålet er om du ikkje er redd for at det utanifrå kan sjå ut som om Økokrim ikkje går inn i saka fordi Lønseth kjenner Huitfeldt?

– Lønseth er inhabil og har ikkje delteke i nokon undersøkingar av saka.

Har ikkje hatt kontakt med Huitfeldt eller mannen

– Vil dokke aktivt freiste å hente inn meir informasjon?

– Økokrim følgjer fortløpande med i mediebiletet og i andre saker heile tida. I dette tilfellet har vi stoppa opp og sett om det er rimeleg grunn til å starte etterforsking i saka, og da har vi gjort vurderingar av dei opplysningane vi har i dag. Om det skulle kome nye opplysningar, så er det mogleg, om dei er av ein slik karakter å opne eventuelt ei etterforsking og revurdere vedtaket. Men per no er det ikkje slik at vi kjem til å drive aktiv innhenting.

– Kor hyppig har kontakta vore med Huitfeldt under innhentinga av informasjon?

– Vi har ikkje hatt nokon kontakt med Huitfeldt eller ektemannen eller selskapet hans.

– Kvifor ikkje?

– Nei, for det ligg i utgangspunktet for om ein skal opne ei etterforsking. Om vi begynner å gjere grundige undersøkingar eller ta kontakt med personar då er me i praksis over i ei etterforsking. Og det var akkurat det spørsmålet vi skulle ta stilling til. Vi held oss til det ho har sagt i media, både på pressekonferansar, i intervju og på spørsmål frå journalistar. Og vi stiller oss til dei opplysningane som er lagt fram om ektemannen sine aksjehandlar. Og så sjår vi på kva som har skjedd og heile biletet.

– Sett utanifrå, ville det ikkje vore naturleg å snakke med Huitfeldt sjølv, i staden for å basere på det som står i avisa?

– Når du seier snakke med: Politiet snakkar ikkje med folk på den måten når det er snakk om et forhold som kan vere straffbart. Då er me over i ein avhøyrssituasjon, og då har me sterke reglar i straffeprosessloven for korleis det skal skje. Det måtte vere i form av et avhøyr og då er me over i ei etterforsking. Og det gjeld i denne saka som i andre saker sjølv om det er Huitfeldt. Når det gjeld ein sjølv eller ein ektefelle så er det eit sterkt vern. Så sjølv om Huitfeldt i utgangspunktet seier ho ønskjer full openheit, må me vere varsame med å gå ut å leggje til grunn ein form for samtykke til at ho skal forklare seg for oss utan at me er i ein avhøyrssituasjon og etterforsking. Derfor har me ikkje gjort det.

– Påverkar ikkje vidare saksgang

Saksordførar for habilitetssakene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Grunde Almeland (V) seier i ein kommentar til NRK.

– Eg noterer meg Økokrims vurdering. Å vurdera eventuelle straffbare forhold er uansett ikkje kontrollkomiteen bord, det er det påtalemakta som må vurdera sjølvstendig. For kontrollkomiteen påverkar dette uansett ikkje den vidare saksgangen vår, seier han.

Almeland seier handsaminga av saka held fram og at dei møtest etter valet.

– Me vil torsdag etter valet samlast for å vurdera eventuelle nye spørsmål som skal stillast til regjeringa. For Venstre si del er det særleg relevant å be om ei forklaring frå utanriksministeren om regelbrotet hennar, seier han til NRK.

Handla på Oslo Børs

I Huitfeldt-saka handla mannen aksjar gjennom eit investeringsselskap på Oslo Børs, blant anna i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen og lakseselskap. På same tid gjorde regjeringa vedtak som kunne påverke aksjekursen til selskapa.

Selskaper Huitfeldts mann har investert i Foto: Knut Brendhagen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Kongsberg Gruppen

Norske Skog

Grieg Seafood

Lerøy Seafood

Norwegian Air Shuttle

Odfjell Drilling

Aker Solutions

Rec Silicon

Yara International

Veidekke UDs oversikt over alle Ola Flems aksjekjøp fra 1. oktober 2021 til i dag

Huitfeldt uttala at ektemannen hennar med vilje ikkje hadde informert henne for å unngå innsidehandel. Han trudde han med det var innanfor regelverket som gjeld for regjeringsmedlemmar.

Men denne manglande informasjonen gjorde at Huitfeldt ikkje hadde oversikt, og ikkje kunne få vurdert eigen habilitet. Men ho nektar for å ha gjeve informasjon av betydning til ektemannen.

I utsegna frå Økokrim i dag omtalar dei Huitfeldts handtering av informasjon.

«Etter vårt syn kan det ikkje oppstillast eit faktisk grunnlag for at Huitfeldt forsettleg har spreidd informasjon på ein rettsstridig måte eller aktivt samhandla med mannen sin med sikte på å gjennomføra handlar i strid med marknadsmisbruksreglane.»

Vidare skriv dei:

«Tvert imot peikar omstenda og dei opplysningane som ligg føre i retning av at Huitfeldt ikkje har hatt kjennskap til kva verdipapir, tidspunkt, talet på aksjar eller selskap ektemannen har handla i. Manglande kunnskap om dei faktiske forholda er også lagt til grunn av Lovavdelingen i deira vurdering av den forvaltningsrettslege betydninga av at Huitfeldt har delteke i behandlingar av saker der ho kan ha vore inhabil.»

Etter råd frå Utanriksdepartementet selde Flem aksjane sine rett etter sommaren.

Endra reglane

Statsminister Jonas Gahr Støre har ved fleire høve sagt at han festar lit til forklaringa utanriksministeren gir, og har tillit til henne.

Men han understrekar også at ho har brote dei pliktene ho har som minister når ho ikkje skaffa seg oversikt over aksjehandlane, og fekk vurdert habiliteten sin.

Fakta om habilitetssakene i regjeringen Ekspander/minimer faktaboks Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. Minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder.

innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder. Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært minister. Huitfeldt har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet. (Kilder: NTB/NRK)

Saka til Huitfeldt kjem etter ein sommar der fleire statsrådar har vore innblanda i habilitetssaker. Statsministerens kontor varsla i førre veke at dei som følge av dette ville oppdatere retningslinjene som gjeld for statsrådar og familiane deira.

Og denne veka kom meldinga om at investeringane til alle politikarane i regjeringsapparatet skal bli kartlagt, og at ingen får lov til å selje eller kjøpe aksjar før statsbudsjettet er lagt fram.

Fakta om nye aksjeregler Ekspander/minimer faktaboks Håndbok for politisk ledelse ble oppdatert onsdag 30. august: *Nytt punkt 4.4: «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon», er en kortfattet beskrivelse av hva disse reglene gjelder, samt de viktigste forbudene og påbudene som følger av regelverket. *Nytt punkt 4.5: «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter», er skrevet på nytt og betydelig utvidet. Politikeren kan 1) selge sine aksjer/finansielle instrumenter, 2) samtykke til en frys av aksjene/de finansielle instrumentene eller 3) overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart (forvalter). *I tillegg er dette punktet utvidet og presisert: Overfor ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. (Kilde: Statsministerens kontor)