Møte i dag: Krever nye svar fra Huitfeldt og Solberg

– Også Anniken Huitfeldt bør gi en vurdering av omfanget av habilitetsbrudd, sier Audun Lysbakken til NRK.

Han er SVs medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteen er nå godt i gang med å kartlegge hvordan habilitetssaker er blitt og blir håndtert av Støre- og Solberg-regjeringen.

I forkant av en muntlig høring i høst sender komiteen nå en rekke spørsmål til Solberg, Huitfeldt og andre statsråder for å få avklart fakta i saken. Saken kan munne ut i kritikk eller i verste fall mistillit mot sittende statsråder.

Stortingets kontroll- og konstisjonskomité Ekspander/minimer faktaboks Stortingets «vaktbikkje» som skal føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører Stortingets vedtak.

Komiteen kan også foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk stemmer overens med Stortingets vedtak og intensjoner.

Komiteen har nå besluttet å granske alle sommerens habilitetssaker i en egen sak i høst.

En slik granskning kan ende med kritikk av statsråder eller mistillit.

Kontrollkomiteen ledes i dag av Høyres Peter Frølich. Grunde Almeland er saksordfører og leder dermed arbeidet med habilitetssakene. (Kilde: Stortinget/NRK)



Verken Høyre-leder Erna Solberg eller utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har til nå gitt en fullstendig oversikt over hvor mange ganger habilitetsreglene er brutt som et resultat av ektefellenes aksjeinvesteringer.

Men mens Solberg har kommet med enkelte, men ikke utfyllende eksempler, har Huitfeldt så langt kun slått fast at hun «legger til grunn» at hun har vært inhabil i flere saker.

– Umulig oppgave

I brev både til Solberg og Huitfeldt har komiteen etterspurt en fullstendig oversikt over beslutninger hvor det i etterkant er avdekket inhabilitet.

Etter at Huitfeldt svarte komiteen første gang 1. september, sendte Stortinget et nytt brev. Der ble det på nytt bedt om en «oversikt over alle beslutninger utenriksministeren har vært involvert i hvor hun har vært inhabil».

Men en slik oversikt ville fordre en gjennomgang av en betydelig mengde avgjørelser, skriver Huitfeldt i sitt seneste svar til komiteen, datert 25. september.

– Det vil være en nærmest umulig oppgave å identifisere alle relevante beslutninger og deres eventuelle koblinger til min manns enkelttransaksjoner i aksjer, skriver Huitfeldt i brevet.

Erna Solberg er inne på det samme i sitt svar til Stortinget, selv om hun der nevner saker knyttet til Norsk Hydro og arbeidet med oljeskattepakken som eksempler på mulige habilitetsbrudd.

– Det er svært vanskelig å gjøre anslag på hvor mange saker jeg kan ha vært inhabil i, skriver Solberg.

Et annet sted i brevet til Stortinget hevder hun at det vil være «en nesten uoverkommelig oppgave å vurdere hver enkelt beslutning med sikte på å avklare habiliteten.»

Vil ha svar

Både Solberg og Huitfeldt støtter seg til en vurdering som lovavdelingen i Justisdepartementet har gjort. Den sier enkelt sagt at vedtak som de to har vært med å fatte i regjering, ikke er ugyldige – selv om de kan ha vært inhabile.

Årsaken er at begge to fastholder at de var helt ukjent med ektefellenes aksjetransaksjoner.

«Så lenge jeg ikke kjente til hvilke aksjer min mann eide, kunne hans eierskap og min eventuelle inhabilitet heller ikke ha påvirket mine beslutninger», skriver Huitfeldt om lovavdelingens vurdering i ett av sine svar til Stortinget.

I kontrollkomiteen er det flere som ikke slår seg til ro med svarene fra Solberg og Huitfeldt.

– Rødt skulle ønske at begge to kunne lagt fram en fullstendig oversikt. Dessverre mener både Solberg og Huitfeldt at det ikke er mulig. Det betyr at de ansvarlige selv ikke er i stand til å beregne omfanget av sin egen inhabilitet, sier Rødts Seher Aydar til NRK.

Hun mener likevel at de to sakene skiller seg noe fra hverandre, og hevder Solbergs inhabilitet kan ha hatt konsekvenser for om vedtakene som ble fattet i hennes regjeringstid er gyldige.

– Dette stiller seg litt annerledes for Huitfeldt, i og med at det framstår som om hun ikke var kjent med hvilke selskaper ektemannen kjøpte aksjer i. Plikten både Solberg og Huitfeldt hadde til å skaffe seg oversikt, står imidlertid ved lag, sier hun.

SPØRSMÅL: SVs Audun Lysbakken og Rødts Seher Aydar sitter i kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hvordan vurdere inhabilitet? Ekspander/minimer faktaboks Habilitetsreglene har til formål å sikre riktige, upartiske avgjørelser. Vurdering av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd Innebærer saken en særlig fordel eller ulempe for deg eller noen du har nær personlig tilknytning til?

Hva slags fordel/ulempe og hvor stor er denne?

Hvor sannsynlig er det at denne fordelen/ulempen inntrer? Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller personer som vil kunne bli berørt av sakens utfall. Den inhabile kan verken treffe avgjørelse i saken, medvirke ved utredningen eller medvirke ved vurderingen av den.

Kalles ikke inn

Når kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes i dag klokken 14 vil det bli avklart hvem som skal inviteres til kontrollhøringen som er planlagt i november.

Etter det NRK får opplyst, ligger det ikke an til at ektemennene Ola Flem og Sindre Finnes kalles inn nå. Det var VG som meldte dette først.

I tillegg til å spikre program for høringen, vil komiteen trolig samle seg om en rekke nye spørsmål til flere av de involverte.

Blant spørsmålene Rødt vil ha svar på, er hvor vidt Erna Solberg vurderte egen habilitet før hun behandlet saker av betydning for Hydro samt hva hun selv gjorde for å oppfylle plikten til å innhente viktig informasjon knyttet til egen habilitet – også i forholdet til sin ektemann.

Også SV vil stille flere spørsmål i saken.

– Vi har sendt en del forslag til spørsmål til komiteen. De handler særlig om hvorfor det ikke ble etablert en rutine for at Solberg ble varslet om endringer i aksjeporteføljen, og om habilitet når det gjelder de selskapene hun visste familien eide aksjer i, sier Audun Lysbakken.

Ikke fast grense

Erna Solberg har i sine svar til pressen og til Stortinget trukket fram størrelsen på enkeltinvesteringene til ektemannen Sindre Finnes som relevant for å vurdere om habilitetsreglene er brutt eller ikke.

Men det har aldri eksistert en fast grense for hvor stor en eierpost i et selskap skal være for å ha betydning for habilitetsvurderingen, ifølge Statsministerens kontor.

Lovavdelingen i Justisdepartementet har i flere uttalelser sagt at det må foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle, der det blant annet legges vekt på:

Den absolutte verdien av aksjeposten.

Den prosentvise eierandelen i selskapet.

Hva slags avgjørelse det er aktuelt å treffe.

Hva slags og hvor sterk interesse det berørte selskapet har i saken og

Hvilken betydning avgjørelsen vil kunne ha for den personen som vurderer sin habilitet.

– Det fulgte av Håndbok for politisk ledelse fram til 2017 at det var en plikt for regjeringspolitikere til å melde fra til eget departement om aksjer med en verdi over 50.000 kroner i norske selskaper eller utenlandske selskaper med aktiviteter i Norge. 2017 ble grensen for meldeplikt senket til 20.000 kroner, sa kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse nylig til NRK.